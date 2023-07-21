AI熱潮降溫！ChatGPT流量大跌！用戶投訴變蠢，企業禁員工用，對OpenAI竟然利多於弊？

ChatGPT推出短短幾個月，成功引爆全球生成式AI熱潮，但這股熱潮升溫很快，降溫也很快。踏入今年6月，它的流量首度出現下滑，用戶在其網站上的逗留時間更大幅縮減。這不但因為這種聊天機械人的新鮮感已慢慢消退，也因為企業禁止員工使用這種工具，更因為愈來愈用戶投訴ChatGPT變蠢了，比以前容易給出錯誤答案，故此考慮放棄使用。到底ChatGPT的成長神話會否就此終結？面對如此不利形勢，OpenAI又會作出甚麼變陣部署呢？

ChatGPT流量跌只因學生放暑假

互聯網數據公司Similarweb的資料顯示，2023年首5個月，ChatGPT網站瀏覽增長率已呈逐月下滑之勢：1月份為131.6%、2月份為62.5%、3月份為55.8%、4月份為12.6%、５月份則為2.8%；及至6月，瀏覽量更首次出現負增長，跌幅達到9.7%。同時，不重複瀏覽人數亦下挫5.7%，在網站上的逗留時間縮短8.5%，而用戶流失率更上升至20%。

Similarweb的最新數據顯示，ChatGPT網站的流量（藍色線）在2023年6月首見下跌。（圖片來源：Similarweb官網）

根據Similarweb的數據，2023年5月用戶在ChatGPT網站上花費的時間較4月縮減了8.5%。（圖片來源：Similarweb官網）

另一研調機構Sensor Tower的數據顯示，2023年6月美國iPhone用戶的ChatGPT與Bing App下載量，較5月暴跌38%。Similarweb資深經理大衛·卡爾（David Carr）認為，流量大跌意味著人們對AI聊天機械人的新鮮感開始消失。Google AI研究員弗朗索瓦·肖萊（Francois Chollet）更直言，ChatGPT已不再熱鬧了。

有分析指，ChatGPT近期流量減少，與學生放暑假有關。數據科學家薩姆·吉爾伯特（Sam Gilbert）指出，寫論文與做功課是ChatGPT的常見用途之一。進入暑期後，尋求ChatGPT協助完成家庭作業的學生大減。只要等到秋季，學生重新上課，就會再度大量使用ChatGPT，那麼流量就有可能恢復過來。

有些人認為，ChatGPT網站流量之所以下跌，主要原因是學生放暑假，暫時無需使用ChatGPT來做功課。（圖片來源：Freepik圖庫）

ChatGPT普及程度比想像中為低

市場研究機構伯恩斯坦（Bernstein）的互聯網分析師馬克·舒姆利克認為，假如ChatGPT流量降低的主因是學生放暑假的話，這代表著這類AI聊天機械人的應用情境仍是很有限，不足以成為未來的主導運算平台。當網民試用過ChatGPT後，便會發現它的主要應用場景是搜集資料、撰寫文案、編寫程式碼等學習或辦公用途，對一般用戶來說，並沒有非用不可的剛性需求。

Google AI研究員肖萊指出，過去互聯網與iPhone的興起，從來沒有受到暑假等季節性因素影響，以致用戶增長停滯或下降。若然ChatGPT真的被暑假干擾而流量大跌，那麼它可能從一開始就沒有經歷熱潮。

事實上，ChatGPT的普及程度可能沒有大家想像中那麼高。美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）於2023年3月向逾10,000萬美國成年人進行問卷調查，只有18%受訪者聽說過很多有關ChatGPT的事情，39%表示曾聽說過一點，42%表示根本沒聽說過。同年4月，摩根士丹利（Morgan Stanley）訪問了2,000名民眾，結果發現僅有19%受訪者曾經使用ChatGPT，當中有4%表示會依賴ChatGPT。

摩根士丹利的調查發現，在2,000名受訪者中，只有19%使用過 ChatGPT，可見普及率仍是偏低。（圖片來源：Freepik圖庫）

大型企業嚴禁員工使用ChatGPT

無可否認，ChatGPT初出之時確是技驚四座，不但可以模仿人類語氣跟用戶展開複雜的對話，還可以寫論文和作詩，甚至有足夠能力通過各式專業考試。可是，經過幾個月使用後，它的問題卻開始逐一浮現，其中最受企業關注的是機密與私隱外洩疑慮。

假如員工要讓ChatGPT輔助工作，就要把公司資料與客戶數據輸入到ChatGPT，讓它分析和理解，才可以輸出有用的回應內容；惟過程中輸入的資料卻會被系統保留下來，成為AI訓練數據的一部分；日後ChatGPT在回答用戶問題時，生成的答案有可能包含這些企業敏感數據。

雖然OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）表示，升級後的ChatGPT已不會再保存用戶輸入數據，但有哪一家公司願承擔此風險呢？因此，不少大型企業已嚴禁員工在工作期間使用ChatGPT，當中最著名的個案就是三星（Samsung）：其員工曾把公司系統程式碼與會議記錄輸入到ChatGPT，引發機密資料外洩疑雲，最終三星決定禁止員工使用ChatGPT、Bard、Bing等生成式AI工具。當一眾企業員工被迫與AI聊天機械人割席後，其流量當然不得不下跌了。

ChatGPT回答邏輯弱化錯誤增多

更嚴重的是，近期有愈來愈多用戶表示，ChatGPT的回答內容質素下降。在Twitter與OpenAI論壇上，用戶紛紛抱怨它「變蠢」和「變懶」，回覆答案不僅邏輯弱化、錯誤增多，而且無法追蹤和記住所有輸入資料，有時甚至不遵循用戶指示。有編程人員更指出，ChatGPT的寫程式表現變得以前差，竟然忘記在程式碼中加入最基本的括號。

面對「ChatGPT變蠢」的批評聲浪，OpenAI 開發者推廣大使洛根·基爾帕特里克（Logan Kilpatrick）於2023年6月回應指，GPT大型語言模型的本體一直處於靜態，未有被大量外部數據所污染，以致影響答題質素。但他坦承，模型存在一定的不穩定性，故此當用戶輸入相同的提示詞，有機會出現回答前後不一致的情況。

有專家指出，OpenAI等生成式AI開發商可能出於對歐盟《人工智能法》（AI Act）的顧慮，於是調降了旗下AI工具的能力，避免輸出更多的錯誤資訊或偏見內容。但元宇宙遊戲平台Roblox產品主管Peter Yang卻認為，ChatGPT產出內容質素下降，只因OpenAI正在努力減省AI運算成本而已。

GPT-4重整系統架構致性能下降

奧特曼曾公開表示，ChatGPT運算成本之高足以讓人「瞠目結舌」。2023年4月有分析師估算，OpenAI每日營運成本高達70萬美元（約546萬港元）。根據AI初創Deep Trading創辦人雅姆·佩萊格（Yam Peleg）與奧特曼對話後流出的資料，在GPT-4模型推出前，OpenAI利用約25,000顆NVIDIA A100圖像處理器（GPU），對該模型展開為期90至100日的數據訓練，估計訓練成本達到6,300萬美元（約4.9億港元）。

有業界人士猜測，OpenAI為求降低運算成本，重新設計了GPT-4 的系統架構，這可能才是ChatGPT性能滑坡的主因。AI初創Lamini執行長Sharon Zhou估計，OpenAI已替GPT-4引入「專家混合層」（Mixture-of-Experts layer，MoE）運作模式：創建多個較小型的GPT-4專家模型，以接受不同任務與主題領域的數據訓練。

當用戶向GPT-4提出問題時，系統會判斷此問題最適合由那一個或幾個專家模型回答，跟著將回答結果混合在一起輸出，生成最終答案；如此一來，就無需跑遍整個大型語言模型來尋找答案了。因此，AI使用MoE模式有兩大好處：既能生成更好的回應內容，又有助減輕運算成本。

流量驟降可能對OpenAI更有利

在最理想的專家混合層配置下，AI模型當然可以同時實現以上兩者，惟在實際執行上卻往往需要在成本和質素之間作出取捨。Sharon Zhou指出，ChatGPT近期性能下滑很可能與採用MoE模式有關，惟經過一段時間的測試後，相信GPT-4的表現將會有所改進。

其實ChatGPT流量驟降，對OpenAI來說可能不是一件壞事。2025月5月，奧特曼在美國國會聽證會上表示，ChatGPT的運算力已達瓶頸，所以少一些人使用可能會更好。同年6月，網上流出OpenAI的閉門會議記錄，顯示奧特曼在會議上敲定公司的產品策略：將ChatGPT定位為超級智能工作助理，鼓勵更多企業接入ChatGPT API，以創建專屬的AI解決方案，而不是由OpenAI推出更多AI產品，與客戶爭奪流量。

OpenAI執行長奧特曼曾抱怨道，由於ChatGPT的運算力已見頂，所以寧願少一些人使用ChatGPT。（圖片來源：Twitter@sama帳戶）

由是觀之，OpenAI在運算成本約束下，策略重心已從消費者市場轉向企業市場。2023年2月，OpenAI推出付費版本的「ChatGPT Plus」，月費為20美元（約156港元），提供繁忙時間優先使用、快速回應問題、以及率先獲得新功能等增值服務；同年3月，再釋出功能更強大的GPT-4模型，讓ChatGPT Plus用戶可以直接體驗，希望把純粹貪新鮮的非核心用戶分流出去，以減輕伺服器負擔。

GPT-4 API全面開放吸企業客戶

自此以後，OpenAI就未有再對消費者的應用場景作出更多優化，並開始將精力放在企業市場。2023年7月7日，OpenAI宣布GPT-4 API全面開放付費使用，讓全球企業和開發者均能夠利用它開發專屬的生成式AI工具。

相比起OpenAI開發自家產品，其GPT語言模型與不同企業的應用相互結合，更可為用戶帶來更到位、更貼合需要的解決方案。正如微軟把GPT模型整合至辦公室工具套件《Microsoft 365》，讓ChatGPT直接在辦公場景中發揮功用，例如起草電郵、撰寫會議摘要、快速製作PPT簡報等。除微軟外，已有愈來愈多的企業接入ChatGPT API，推出各自的AI工具，包括：Salesforce、Adobe、Shopify、以及SnapChat等。

《Microsoft 365 Copilot》結合了OpenAI GPT語言模型，可為《Word》用戶提供初稿進行編輯，從而節省寫作和編輯時間。（圖片來源：Microsoft官網）

《Shop》是Shopify旗下網購App，透過ChatGPT API為用戶提供智能購物助手，可以根據用戶需求提出個性化的購物推薦。（圖片來源：Shopify官網）

根據SimilarWeb的統計數據，2023年6月OpenAI面向企業和開發者的網站（platform.openai.com），流量比5月增加了3.1%。由此可見，消費者用戶的使用量雖則下跌，但企業客戶的用量卻反而有所上升，形成此消彼長之勢。假若此勢頭可以維持下去，將對OpenAI的未來業務發展更加有利。

OpenAI在2023年6月發布了一系列API更新，並宣布調降API的使用費，以吸引更多企業採用。（圖片來源：OpenAI官網）



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