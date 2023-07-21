薄扶林一日遊！美食+打卡必去景點︰百年古蹟薄鳧林牧場/舊式茶居歎點心/法式浪漫小教堂

薄扶林本來只是港島南區的豪宅區，近年卻因百年活化古蹟「薄鳧林牧場」而爆紅。追溯到香港開埠初期，原來薄扶林當年已是英國商人的郊遊及避暑勝地，原因離不開香港天氣炎熱潮濕，他們偏好居住在氣溫較低的高地，而薄扶林山林遍野、景色宜人，因此不少豪宅別墅及舊牛奶公司的牧場也落戶於此。今次帶大家以薄鳧林牧場為中心點，參觀百年古蹟及舊牛奶公司展覽之餘，同時探索周邊的歐式建築打卡位及舊式茶居，重新發掘薄扶林的美。



薄扶林好去處01｜薄鳧林牧場︰百年古蹟打卡+舊牛奶公司展覽+試擠牛奶

薄扶林近年最人氣的景點，非薄鳧林牧場莫屬。這座屬一級歷史建築的百年古蹟，前身為舊牛奶公司高級職員宿舍，由主樓、傭工宿舍和車庫組成，經活化後已變成博物館，並於今年年初正式開幕。

回帶至 1886 年，蘇格蘭醫生 Patrick Manson 當時為了生產新鮮牛奶，於是聯同 5 名商人成立牛奶公司，並在薄扶林開設佔地約 300 英畝的牧場，由瑪麗醫院延伸至華富邨一帶，面積相等於 6 個維園，高峰時更養近 3,000 頭乳牛。從前的牛奶公司大本營，除了牧場，附近還有牛房、奶房、鍋爐房及員工宿舍等，現時部分設施分別變成薄扶林職業訓練局、演藝學院伯大尼古蹟校園附樓，唯一現存的高級職員宿舍亦只剩下活化成薄鳧林牧場的牧場經理住所「寶馬」（Braemar）。

薄鳧林牧場不只保留當年宿舍的歐式古雅建築設計，中式雙筒雙瓦屋頂、牆上的牛眼窗、特厚花崗岩石牆，館內更展出不少舊牛奶公司的文物，包括當年的乳品容器、海報、員工證、相片、雪糕櫃等，最有趣是牧場從蘇格蘭訂造 1:1 的乳牛模型，大家可以在工作人員指導下體驗擠牛奶，雖然從模擬乳牛擠出來的都是顏色水劑，但能親身體驗當年牛奶公司擠牛奶的場景也是難得，每個細節都讓大家更了解舊牛奶公司及昔日牧場運作的情景。

宿舍的歐式古建築固然是一大打卡位，但連接牧場及主樓一樓的斜道更可看到一望無際的南區海景，日落黃昏的景色最美。薄鳧林牧場也連繫附近的薄扶林村村民，定期舉辦不同工作坊，如製作雞屎籐茶粿、天然蚊香等，8 月則有楊桃燈籠、藍染、⽵⿂紥作的⼯作坊 workshop。目前薄鳧林牧場對外免費開放入場參觀，不過進場時需出示確認電郵，所以大家記得要提前上網預約！

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薄鳧林牧埸

地址︰香港薄扶林道 141A 號

電話︰2851 0123

開放時間︰10am-12:30pm、2pm-6pm（逢星期三休館）

網址︰www.pokfulamfarm.org.hk/

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