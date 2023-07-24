疑賣樓起爭執 慈樂邨火警4姊妹傷 大姐涉刀襲胞妹

【晴報專訊】慈雲山慈樂邨樂信樓35樓一個單位昨午發生火警，消防人員到場後將火救熄，救出4名女子，全部呈大面積二級燒傷，其中一人腹部有刀傷，各人送院時情況嚴重。

起火單位外牆熏黑

警方指4人為姊妹，初步調查相信因賣樓問題起爭執，期間大姐以刀傷及一名妹妹，兩名妹妹送院後需做手術，大姐則涉傷人被捕。

警方昨午約3時半接獲報案，指樂信樓35樓一個單位起火，亦有人報稱在走廊看見一名僅穿內衣的持刀女子徘徊；消防到場後開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，約半小時後將火救熄，約40名居民自行疏散。

4人均嚴重燒傷 1人兼有刀傷

救援人員在現場發現4名女傷者，全部均呈大面積二級燒傷，送往伊利沙伯醫院治理，全部情況嚴重且有生命危險，其中一人同受刀傷需於深切治療部救治。

有傷者要戴上氧氣罩送院（電視片段截圖）

有傷者送院時情緒激動（電視片段截圖）

火警後可見起火單位外牆多處熏黑。消防處助理消防區長董永基指，單位客廳、廁所和廚房嚴重燒毀；人員發現有2個起火點，加上火勢蔓延速度不尋常，相信起火原因有可疑，原因待查。

大姐涉傷人被捕 現場檢兇器

黃大仙警區助理指揮官（行動）署理總督察郭俊希指，初步調查後相信4人為姊妹，作為戶主的大姐在事發前疑因樓宇買賣問題於單位內與妹妹起爭執，其後涉用刀斬傷其中一名妹妹，之後單位起火，大姐涉傷人被捕，警員亦在現場拾獲懷疑兇刀。郭指事件屬家庭糾紛，無資料顯示涉事人有精神病紀錄，會轉介社署跟進，並繼續調查。

警方到起火單位調查

醫管局稱，57歲大姐已轉送威院搶救，情況危殆，另3名妹妹續於伊院留醫，二妹情況嚴重，其餘兩人需做手術。據悉中刀的是三妹。

家庭處理敏感爭議 宜尋各方信任中介協助

家庭及親子教育工作者司徒漢明指，家人間因金錢糾紛演變至施加暴力，一般非短時間問題，而是長期積怨及矛盾造成。若未及疏理，再碰觸敏感議題，或成為引爆點致悲劇發生。他勸誡，在處理爭議前可尋找雙方信任的中介人或專業的家事調解員協助，並在相對安全、可確保逃生路線的地點會談，談判時要懂得「執生」，若發現對方情緒激動，甚至出言威脅，便應「停一停」退場。

明愛向晴軒高級督導主任吳子樂認同，與親人發生爭吵時，要留意自身情緒，如發現「傾來傾去都無結果」，彼此面紅耳赤便應停下，思考是否需專業人士介入協助。他指，過往處理的家庭內糾紛，多數離不開金錢及感情相關議題，「與父母、伴侶、兄弟姐妹之間均有。」