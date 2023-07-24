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24/07/2023

消防護士獲捐腎 重生照顧癌妻年邁母 家人也簽捐贈卡盼助人

#遺體捐贈
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　　【晴報專訊】救急扶危是消防員及護士的天職，但在病魔面前，即使慣在最前線奮鬥的他們亦難免飽受挫折。李耀華及陳嘉敏均在壯年出現腎衰竭，被迫轉任後勤及培訓工作，更常因洗腎致難以安眠，苦候多年幸最終成功換腎。李慶幸身體及時復元，趕及照顧患癌妻；陳獲重生後亦有能力照顧年邁母親，家人更在她換腎後簽下器官捐贈卡，冀日後能助人。

 

（左起）腎臟移植受贈者陳嘉敏及李耀華；雷聲亮、李淑恒。

 

　　換腎能令末期腎衰竭患者重生，惟本港病人平均需等6年才有機會接受遺體腎移植。截至今年首季，輪候名冊上有高達2,433人，苦候換腎者眾。

 

壯年腎衰竭 在家洗血難入眠

 

　　腎臟受贈者、現年63歲的李耀華本是前線消防員，30多歲時發現有先天性多囊性腎病，早有心理準備腎功能會變差，「一次體能測試中，發現跑速大退步，且跑得很辛苦，便知體能不濟。」他其後調任後勤，53歲起已要靠洗腎續命，「晚上在家洗血，動輒要8至10小時，且機器的噪音大，我和家人亦難睡好。有病友更遭鄰居投訴機器太嘈，夏天要閂窗開冷氣才能開機洗血，水電費負擔不少。」

 

　　現年42歲的陳嘉敏患有紅斑狼瘡，她原是瑪嘉烈醫院的前線護士，2009年其體重暴增、手腳水腫，始知患上急性腎衰竭，入院2日間腎功能已急跌，需洗腎續命。她坦言難以接受，且因手部要接上洗血用的動靜脈瘻管，難在前線服務，需轉任培訓職務。嘉敏指，因洗血時要插針入睡，很怕轉睡姿會刺穿血管，故多年來也難瞓得好。

 

　　幸耀華和嘉敏等待約5、6年後，成功移植遺體腎重獲新生。耀華指，換腎後不久，妻子確診患癌，當時正值疫情，份外無助，「幸我體力恢復，可照顧她。」其妻經手術及化療後，夫妻現常周遊列國，「以前要定期洗血，不敢離港太久。我今年也完成了人生第一個10公里馬拉松。」

 

等候5、6年成功移植遺體腎

 

　　嘉敏則說，換腎後家人深受感動，亦簽下器官捐贈卡冀日後助人，「近年母親年紀大了，我決定辭職照顧她，很感恩現時有此能力。」

 

遺體腎捐贈減 正初步探討心臟死亡可捐出

 

　　九龍西醫院聯網腎科顧問醫師李淑恒指，末期腎衰竭患者需接受透析治療，改善尿毒症狀，但不論「洗肚」或「洗血」均影響日常生活。如洗肚患者需接駁洗肚喉，易有傷口發炎、腹膜炎等。洗血者則每周要返醫院洗血4至6小時，隔晚亦要在家洗血8至10小時，極為「困身」。

 

　　醫管局中央腎科委員會主席雷聲亮指，今年首季只有15宗遺體腎捐贈，數量較過往少，局內有舉辦工作坊，探討如何增加遺體捐贈者數目等。至於心臟死亡者能否納入捐贈行列，雷稱正在初步探討階段，有很多法律及人手問題要商討。對於中港日後的互助機制，他指腎捐贈多數在當地已獲配對，故「南下」器官較大機會惠及本港肝或心移植病人。

 

（資料圖片）

轉載自: 晴報

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