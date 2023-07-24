呂爵安Edan默許李駿傑Jeremy做妹夫 狂讚胞妹小如豬人靚歌甜有潛質

【晴報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）和邱士縉（Stanley）前晚舉行第二場《Hi MIRO！SEE U ZOOM網上見面會》，與鏡粉在網上互動玩遊戲。出名是「妹控」的Edan狂讚胞妹呂蕙如（小如豬）有潛質入行，但妹妹無意做明星；他又默許個性溫柔細心的Jeremy做妹夫，認真搞笑。

（左起）Stanley Jer Edan及Jeremy與鏡粉開心互動。（IG截圖）

四子前晚在見面會分享近況，剛完成個人演唱會的柳應廷，坦言不捨得個唱完結，亦有信心其聲綫狀態絕對可以多唱五場；呂爵安、李駿傑及邱士縉趁機取笑Jer，即席模仿Jer投入唱歌時張開手的招牌動作，場面搞笑。他們回答鏡粉問題，有粉絲問Edan會否贊成妹妹呂蕙如入娛圈？他大讚小如豬說︰「我贊成，阿妹唱歌好聽，跳舞又好，又識彈琴，又靚！佢叻過我，如果佢真係鍾意（做藝人），我會好支持，其實我成日想同佢合唱，但佢唔肯，（入行）睇佢自己想唔想。」

Edan與妹妹小如豬向來似樣。（資料圖片）

提到如果能從11位兄弟中，各取一種特質據為己有，Edan乘機取笑Jer說︰「Jer啲皮膚我唔想攞，佢額頭啲紋我唔想攞，咁我攞佢條聲帶側邊啲肌肉，同埋佢嘅背肌，因為佢做引體上升好勁！同埋我想要Jeremy嘅高度，Stanley就要佢『巨龍』嘅稱號。」有粉絲問Jeremy，若果11位隊友變成女人，他會選誰做終身伴侶？Jeremy起初揚言一定不會選污糟的Edan，又笑言「揀唔落手」，眾人提議挑選最「靚女」的一位，Edan聞言即力銷自己︰「揀我啦，我阿妹幾靚！」最後Jeremy選擇Edan，Edan更說︰「阿妹，Jeremy我OK，阿Jer我唔得！」默許Jeremy有潛質成為呂家女婿。

Edan模仿Jer唱歌的大動作，十分搞笑。（網上截圖）

Jeremy笑言「被迫」選擇Edan做終身伴侶。（網上截圖）

盧瀚霆染金髮開騷

此外，盧瀚霆（Anson Lo）昨晚在亞博舉行個人演唱會首場，騷前有人在網上以平價放售門票，Anson Lo亦呼籲「神徒（粉絲）」別要幫襯黃牛黨；而昨晚所見全場幾近爆滿。染了金髮的Anson Lo以貼身白馬王子look現身，跳唱《一所懸命》及《Mr. Stranger》揭開序幕，令全場神徒瘋狂尖叫。然後他化身「深情撈」說：「入行四年幾經歷好多嘢，犯唔少錯誤，亦有後悔；面對好多流言蜚語，同唔好嘅新聞，但都係假嘅，所有歷程令我學咗好多，長大咗好多。」

盧瀚霆首個個人演唱會昨晚正式開鑼。