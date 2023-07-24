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24/07/2023

吳卓羲否認內地被認錯作林峯 呻慘變「吳卓義」

#JOJO #Ron #鄭文 #梁梓禧 #吳卓羲
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　　【晴報專訊】久未在港露面的吳卓羲（Ron）昨日現身書展，支持資深經理人JoJo推出的新書《毛孩契約︰我用了18250天走到大樹下》簽書會。Ron透露五年前颱風山竹襲港，他曾到大樹下狗場幫忙善後，平時亦有捐贈狗糧。Ron自揭家中領養了11隻貓︰「有啲係朋友送、有啲喺垃圾房執番嚟，最頭痛係我媽咪，女仔又唔帶返嚟，淨係帶啲小唐貓返去。」隨即被問到與緋聞女友菊梓喬關係如何？Ron避談但承認大家有聯絡。談到好友黃宗澤和蔡潔的緋聞，Ron就大方回應︰「我覺得佢哋唔係拍拖，我同佢哋一齊食飯都無異樣。」

 

Ron一口咬定老友黃宗澤與蔡潔「唔過電」。

 

　　另外，談及早前出席廣州活動時，Ron在混亂情況下保護粉絲兼合照，獲網民激讚，他表示︰「好多人喺其他地方去廣州，人哋都係想要影張相。（有人誤認你係林峯？）唔係，個粉絲想問林峯、黃宗澤喺邊，佢哋點會嗌錯！」不過Ron自爆到現時仍有人叫他做「吳卓義」，亦讀錯其英文名，令他大感無奈，「我無理由話自己係王羲之個羲㗎。」

 

JoJo（右三）出書獲梁梓禧、Ron和鄭文等撑場。

轉載自: 晴報

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