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24/07/2023

基辛格來華與投資

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　　前美國國務卿基辛格以百歲高齡來華，為何事？筆者認為是為投資。吓！不是為中美關係嗎？

 

AP圖片

 

　　有謂「政．經」，是先「政」，而後有「經」，如「政」不寧，如今之烏克蘭、敘利亞，誰去投資？

 

　　今時基辛格，就算能擺平今之中美「政．經」關係，他能有幾多年可揾錢？已百歲了。

 

　　他「冒死」來華（百歲了，旅途勞碌，好易瓜），應不是謀一己之私的「政．經」，而是謀天下之「政．經」。類似事早在春秋戰國時便出現過，是：「孟子見梁惠王」。

 

　　孟子見梁惠王，大家記得的是：

 

　　王：叟不遠千里而來，亦將有以利吾國乎！

 

　　子：王何必曰利，亦有仁義而矣……（下略）

 

　　為甚麼孟子會千里去見梁惠王？南懷謹先生有如下分析。

 

　　梁惠王，即是魏惠王，他的重臣公叔痤，臨終前向魏惠王推薦公孫鞅（後之商鞅），王不聽，公孫鞅就去了秦國，搞出「商鞅變法」使秦強，之後公孫鞅說服秦孝公，出兵打魏，魏敗，割了河西之地求和，迫使魏惠王遷都大梁，史稱梁惠王。

 

　　敗後的梁惠王深嘆走寶（走失了公孫鞅），便四出求賢士，遂有孟子見梁惠王事。

 

　　南懷謹先生點出此段歷史後，才使人知道，應是落魄、失意、徬徨的梁惠王想見孟子問治國翻身之道，而不是孟子無端上門推銷仁義之道。

 

　　歷史是有驚人巧合之處，無他，這些大國政事，都是利益驅動。「利益」，千古百年，古今中外，都是相若的，亦因之今事與歷史有巧合。今時「孟子」之人應是基辛格，而誰是「梁惠王」想找「孟子」來說事？

 

　　有謂今之「梁惠王」是中國，捱不了美國的制裁，便找來百歲老朋友，來向美國傳話；

 

　　有謂今之「梁惠王」是美國，是美國年來一直求與中國對話，都被拒諸中國外；

 

　　有謂今之「梁惠王」是基辛格自己，趁自己百歲之年，冒死來華，如能再度擺平中美紛爭，在史書上將是偉、偉、偉大的外交家。

 

　　但一個少人估的今之「梁惠王」是羅富齊家族，筆者肯買這個細。

 

　　要賭這個細，得從二百多年前說起。二百多年前英國跟法國開戰，英國主將是威靈頓，法國之皇、之將是拿破崙，戰果大家都知是拿破崙敗，但為甚麼威靈頓能勝？除了將士用命，謀略高超之外，戰爭打的是後勤，是錢。當時崛起的羅富齊家族，就借了大量錢予英國，戰勝後，羅富齊家族不單收回本息，還獲得不少經商權，其中一個是釀酒，法國五大酒莊之一的拉菲酒莊（Chateau Lafite Rothschild），有名你叫。

 

　　戰爭是發財捷徑，之後不少地區的戰爭，都有羅富齊資金影踪，傳蘇聯解體，羅富齊家族也取得不少「戰利品」。之後經商有成，家族財富怎只富可敵國，而是遍布全球。有傳不少國家（包括英美）的隱形太上皇便是羅富齊家族，信不信由你。

 

　　自拿破崙敗後，不少戰爭都是區域戰爭，最大的便是第一、第二次大戰，用上的，頂多是幾百磅重的炸彈，地面上炸個坑、樓房倒塌，看似很悲慘，但都是可以復修的，一復修，如重建歐洲的馬歇爾計劃，又是另個揾錢發達期。但如中、美、俄發生戰爭，真打起上來，是可以核戰，就算不用上核彈，用上普通彈頭，也會叫美國吃大虧，何故？美國自其跟英國決裂的獨立戰爭(1775至1783)以來，美國本土從未受到外來軍事劫洗，所以2001年的911事件使美國極為震撼，因為這是幾百年來，美國本土受到「襲擊」，但如今時美中俄有戰，美國本土，也包括歐洲在這個第三次世界大戰下，會有多少損失，亦不要忘記，今次任何的戰爭資助者所得回的「戰利品」真會是十年廢墟，如用上核彈，將是百年廢墟，絕對不是任何戰爭販子所能承受的，因為息(戰利品)不抵本。

 

　　歐美政壇上有講，美國敢攻打伊拉克，是因為伊拉克沒有大殺傷力武器，但美國不敢攻打伊朗，是因為伊朗真有大殺傷力武器。以戰是可以止戰，但以戰止戰最怕的是擦熗走火。為防擦熗走火，開打了本不想打的戰爭，故今時大國間有元首熱線，亦有軍方高層緊密接觸，盡量去消滅不想打的戰爭於微火花狀態。

 

　　美國近年制裁人多，制裁了個未晉升為中國國防部長的李尚福，話他參與售軍火予伊朗，中國成全你，就在李尚福被制裁後，升他為國防部長。一方面是表明中國與伊朗是緊密兄弟，凡幫伊朗兄弟的都有功，另方面是打斷你美國的制裁大棒，你要麼就取消對李尚福的制裁，要麼就要置軍事高層斷交流，中國唔怕擦槍走火，反正唔覺意碰撞下，在我家門口，要救我都多人出來救，你美國點去救，分分鐘會越界，又犯侵略中國領空、領海，又捱打。

 

　　這幾個月來，中美擦邊球事件不少，最明顯的是月初有美、加軍艦以航海自由名義，穿越台海，解放軍「蘇州艦」橫切美軍「鍾雲號」事件，這個史無前例事件，及其他種種解放軍強回應行為，如一見擦槍而未走火的情況出現，一如N年前解放軍機師王偉，將美偵察機擦毁其一邊機翼，被迫自動降落海南島時，美國在一眾東亞小弟前就乜面都無，仲講乜聯乜聯物以抗中。

 

　　美國這個想回復中國軍事高層對話有幾急切？美國軍防部長已被世界傳媒影住要在一些國防場合上找李尚福談，但李尚福只作了禮節性握手，便講多句都冇，梗冇啦，國策要冷談對待嘛！

 

　　美國國務卿布林肯來華，只見了王毅，傳是被伸了回去；美國財長耶倫來，講了句「世界夠大容得下中美兩國」（此句是幾年前中國外交界講的，只是講仲細啲的地方，是太平洋容得下兩國，不用到世界咁大來容兩國），耶倫是務實派，美國內反華派怕她亂講嘢，所以見到耶倫在乜場合發言，在鏡頭前都是按稿空讀，這種人肉錄音機，怎有坦誠交流？

 

　　基辛格來了，他第一個見的是被美國制裁的中國國防部長李尚福，談了些甚麼？據講是話中美若戰，對雙方人民無好處（其實會否是對羅富齊，這個也是人民，產業無好處？），其實暗示叫李尚福唔好打仗，要忍、忍、忍。李尚福點答？不知，但從之後報道王毅與基辛格見面傾談過乜，可知一、二：

 

　　「中國對美政策保持高度連續性，根本遵循就是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏，這三條是管根本的，也是管長遠的，是中美兩個大國正確相處之道。中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的。」

 

　　這其實是說，中對美政策無變，是你美對中政策變，想改中國跟你美國一套？無門；想遏制中國？中國好㩒打啫。這個回答相信是替李尚福回應了中美戰與不戰的問題，不是中國想戰，是美國想戰，點忍呢？也就是習近平講的解放軍要「召之即來，來之能戰，戰之必勝」，若敢犯我，奉陪到底。

 

　　基辛格怎回應？

 

　　「美中兩國都有能力影響世界，美中保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉。無論如何困難，雙方都應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的；一中原則是美國在《上海公報》中作出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。」

 

　　這實是在說，和平呀、和平呀，不要孤立、隔絕不通氣呀！但對於美國在《上海公報》中，所作出的一個中國承諾，基辛格只能「相信不會被動搖或背棄」。吓！相信不會被動搖或背棄？即是不排除可以失信啦！

 

　　基辛格是老練外交家，用詞是有一定的含糊性，但又有一定的準確性，各位信乜，信「不會」還是「會」？

 

　　這就是筆者看基辛格這次訪華的精結所在，「不會」就世界太平，「會」就世界動盪。

 

　　巴菲特似選信了「會」，所以沽出他都話是好股的比亞迪(01211)，持台積電數月便以地緣政治為由，全部沽出，閣下你呢？

 

　　筆者暫看兩件事：

 

　　（１）美國三個半導體巨頭已面見白宮官員（拜登在內？）叫不要再加碼打壓中國半導體，會否加碼，今月底知曉。

 

　　（２）會否取消對李尚福的制裁，以求恢復中美軍方高層通氣。

 

　　今文很長，因為一直以來寫「經」多，寫「政」少，但「政」又重於「經」，故今次盡量一次補足，有了「政」見，「經」自然來。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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