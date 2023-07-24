【FX MONDAY】羅明立：三大央行本周議息，聯儲局加息周期結束？

嘉賓：亨達集團總經理 羅明立

本周市場焦點集中在三大央行議息會議，美聯儲局將於本周四凌晨公布議息結果，市場普遍預期加息25基點，且可能是今次利率上升周期最後一次加息。同日歐洲央行亦將公布議息結果，加息25基點幾無懸念，惟未來貨幣政策立場存在不確定性。日本央行亦將於本周五公布議息結果，預料維持負利率及孳息曲線控制政策，寬鬆貨幣政策將會持續。美息預料見頂，非美貨幣有望走強？金價會否創新高？

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