投行、iBank、金融從業員全部「香」晒！嗅覺經濟崛起、Scent Marketing氣味營銷大流行？

近兩年，香水成為了化妝品領域最受追捧的產品。

位於上環蘇杭街，百年老店源吉林行過少少嘅兆成行，被指是本港隱世老店，當中專門售賣香薰油、按摩油、基底油等化妝品及工業原料，雖然產品包裝簡陋，但由於產品價廉物美，加上各式產品原料從法國、澳州、英國、日本、美國及印度等地方進口，因此一直是外國遊客的尋寶勝地，成為了小紅書的香港旅遊攻略必去熱點之一，不少內地網民直指其產品是香港必買手信。

有趣的是，當入到去，大大個廣告標語寫明呢隻味係四季酒店，呢隻味係K11，呢隻味係Rosewood。

嗅覺經濟崛起，不單止美女們，連金融圈也愛上香水生意。

根據美國嗅覺協會（Sense of Smell Institute）的數據，研究表明氣味比任何其他感官更容易喚起某些記憶。普通人平均能夠識別約10,000種不同的氣味，並能在一年後以65%的準確度回憶起來。相比之下，人類對照片圖像的視覺記憶，在僅僅3個月後就會下降到大約50%。

Scent Marketing 氣味營銷，正在愈來愈多地被用於提升品牌形象。

2022年11月，雅詩蘭黛集團以28億美元的高價擊敗了包括Kering開雲集團在內的其他競購者，將美國設計師品牌Tom Ford收入囊中。

這次收購很大程度上也是雅詩蘭黛看中了Tom Ford的香水美妝業務。Tom Ford品牌成立於2005年，由設計師Tom Ford創立。這個品牌也正如創始人的個性，一直都散發著獨特大膽的強烈荷爾蒙，TF的香水系列也是極致性感的象徵。

今年4月，歐萊雅集團以25.25億美元的高價收購Aesop。這也是歐萊雅集團成立以來最大手筆的收購，被認為是歐萊雅集團完善其高端香水品牌矩陣的重要舉措。

根據FT最新報導，開雲集團斥資35億歐元，全現金收購全球最大的獨立高端香水品牌Creed，此前路透社對此交易估值為20億歐元。

Creed實在太能賣了。截至今年3月底的一年裏，Creed的銷售額超過了2.5億歐元，利潤率超過50%。

1760年，James Henry Creed 在英國倫敦創立了Creed，最初這是一家為歐洲皇室工作的裁縫店，後來發展成為一家香水公司。1854年應拿破崙三世的要求，Creed遷至法國巴黎。該品牌專營高端香水，並以男士香水Aventus 聞名，在Nordstrom網站上50ml的售價為365美金。

作為全球最大的奢侈品集團之一，開雲集團一直受到增長緩慢的困擾。今年2月，開雲宣布將成立新部門Kering Beauté，為旗下的Bottega Veneta、Balenciaga 和Alexander McQueen 等時尚品牌開發化妝品和香水。

去年還有消息：Loreal歐萊雅集團、Estee Lauder雅詩蘭黛集團以及西班牙香水美妝時尚集團Puig，這三家大公司都在競購瑞典沙龍香水品牌Byredo，歐萊雅集團曾為它出價10億歐元，但最終還是Puig殺出重圍。

從環境到交易，金融圈已經徹底迷上了香水。看似傳統的銀行業，也暗暗在冰冷的鋼筋水泥高樓中，用香味帶來一絲片刻的放鬆，為這座金錢世界疊加一點怡人的香氣。

不止是經常應酬見客戶的Banker們需要香水，交易員也十分需要，畢竟是緊張的快節奏工作，非常容易變得Sweaty。眼尖手快的買方金融巨頭們，早已經盯上了香水這塊。

早於2020年，全球資產管理巨頭BlackRock通過其Long Term Private Capital fund，已經收購了Creed 的多數股權。

The Smell of Money？