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24/07/2023

辦公室內的「飛鏢大賽」：為甚麼辦公室內強者永留不下來？能力低的卻身處高位？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　為甚麼辦公室內能力最強的人都留不下來，雖不致死無葬身之地，也危如石卵？為甚麼辦公室內充斥著能力不濟的人，而且身處高位，穩如泰山？

 

　　美國有數學雜誌刊登了一條數學題：3個人參加飛鏢大賽，靶上掛了分屬3人的不同顏色氣球。每個人用自己手上飛鏢擲向屬於別人的氣球，誰人氣球最先給戳破便出局，最後仍剩下氣球者則是冠軍。

 

　　當然比賽沒有說有幾多個氣球、幾多支飛鏢……

 

　　好了，現在開始！

 

　　啊！最重要關鍵仍未說出：三個參賽者的水準不一樣。

 

　　A的命中率是百分之九十、B的是百分之七十、C則是百分之五十。

 

　　請問，誰最有機會勝出？

 

　　相信大部分答案都估計A會勝出，因為他的命中率最高，對嗎？

 

　　現實又如何呢？

 

　　每個參賽者都希望把兩個對手中較強的一個先殲滅，這樣自己才有機會在只剩兩個人比賽時取勝。

 

　　如此推論，A的心理一定是先滅掉B，之後收拾C，因為有較大把握。

 

　　B的心理是先滅掉A，之後自己更有把握滅掉C。

 

　　C的心理也一樣，若先滅了B，最後要面對A，自己一定贏不了；反之A給殲滅了，自己還有打敗B 的可能。

 

　　這樣，B會進攻A，C亦會進攻A，最「打得」的A變成兩面受敵，亦最有可能先出局，而最安全的反而是水平最差的C了。

 

　　面對危機的A，或許會跟B說：不如我們先攻擊C，最後才決鬥，但B卻不會上當，因為沒了C的牽制，他永遠不是A的對手。

 

　　於是A最有可能第一個出局。

 

　　把這情況放回辦公室內，大家便會發現，能力最高的人在公司內必定四面受敵，沒有人會讓他留下來。即使大家互相爭鬥，但肯定先聯手把能力最高的人（A）鏟除。

 

　　縱使不能即時滅掉他，相信也會抹黑他，讓他沒好日子過。過了一些日子，留下來的自然是B和C了。

 

　　這條與其說是數學題，倒不如說是政治題。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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