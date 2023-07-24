24/07/2023
【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？
港古仔——呂法傳師傅上兩集分別同大家介紹過工作日常10大必備物品，同埋法科工作你問我答之後，今次呂師傅仲會同大家一齊睇返經典電影嘅神怪橋段，睇下呢啲橋段有幾真！
今集我地主要圍繞風水、玄學嘅內容！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？關於祖墳，點解多啲去拜山可以幫到自己？更多嘅問題，我地即刻去片~
註：風水玄學等並非經過科學計算，皆是信則有，不信則無，請大家科學理性看待。
影片網址：https://youtu.be/aPEBRASRGLE
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更多內容：
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