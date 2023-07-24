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24/07/2023

Elon Musk宣布Twitter重大改變！告別藍鳥Logo？網址都改？業務多多如何兼顧？即睇Elon Musk時間管理大法

#打工仔 #Twitter #elon musk #社交平台 #分配時間 #時間管理 #Time Boxing #工作坊 #工作量 #原則
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Text: Sammy Leung

　　一說到Twitter，大家都會想起藍色底白色鳥的Logo，不過大家可能將快要和這個相當有標誌性的Logo告別。Tesla創辦人Elon Musk在昨日在Twitter上表示，要和Twitter品牌及所有小鳥標誌告別，到底是怎樣一回事呢？看到他不斷更新著自己的Twitter，真的好想問一句，為甚麼你管理著這麼多公司，還有時間在社交平台上和大家互動。不少人都想知道這位狂人到底每天是如何分配時間，每日又會怎樣安排自己的工作呢？

 

　　SpaceX、Tesla創辦人Elon Musk昨日在自己的個人社交平台上指：「很快我們就會告別Twitter品牌，並逐漸告別小鳥標誌。」更上載了一段3秒影片，當中閃著一個有「X」字的Logo。

 

圖片來源：Twitter截圖

 

　　而Elon Musk之後更指，Twitter的Logo會在今日（24日）漸漸被「X」取代，他更將自己的Twitter頭像換成了「X」。

 

圖片來源：Twitter截圖

 

　　Twitter的網址亦由twitter.com遷移到X.com，Twitter的官方帳號也變成了黑底白字的「X」。經典藍色底白色鳥的Twitter Logo即將成為歷史，大家喜歡新的Logo還是藍鳥Logo呢？

 

圖片來源：Twitter截圖

圖片來源：Twitter截圖

 

　　雖然這個消息十分突然，但對於今次的轉變，大家一點都不意外，因為Elon Musk一向對「X」情有獨鍾，在不少自己的科技產品中都有以X字命名，所以今次twitter也會變成X。

 

Elon Musk如何分配時間？

 

　　不少人都想知道這位狂人到底每天是如何分配時間，每日又會怎樣安排自己的工作呢？SpaceX、Tesla創辦人Elon Musk是大家眼中的狂人，管理著多間公司，到底他是如何分配時間的呢？不少媒體都曾報導過Elon Musk的方式，他在工作上真的十分瘋狂，而工作上有幾個基本的小原則，好像是不要浪費時間開沒有作用的會議；午餐會不吃或者在會議中快快吃完；盡量使用電子郵件代替講電話，以免花太多時間在閒聊上；會一心多用，開會時用手機回覆郵件等等。

 

 

下一頁：狂人一周工作時120小時+時間管理方法

 

 

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