旅遊注意！機管局推上門行李托運服務！順豐收件直送航班！邊間航空公司適用？每件行李收費幾多？

大家是不是已經瘋狂報復式旅行？雖然每次出發都無比興奮，不過要拖著大大小小行李，又要提早兩小時到機場，難免有點狼狽！機管局上月推行「上門行李托運服務」及「行李送遞服務」，大家出發前可以兩袖清風，到達機場後直接入禁區，勁方便！服務點使用？即刻睇落去！

設條碼實時追蹤行李

現時的上門行李托運服務暫限於國泰航空旅客，假如大家不想自己提著行李到機場，就要在起飛前至少12小時預約服務，當完成網上預辦登記手續後，順豐速運就會在航班起飛前5小時派員上門核實資料，屆時大家要準備好旅遊證件核對身分，工作人員亦會展示違禁品清單，詢問及確保行李內沒有違禁品後，他們就會提取行李。

（圖片來源：Unsplash）

不過要留意，行李抵達機場後，會依舊經X光檢查，一旦發現有違禁品，航空公司會通知你，然後親自前往提取出違禁品，因此為免有麻煩，記得在送遞員取走你的行李前檢查清楚！

在運送到機場前，送遞員會檢查行李尺寸、是否有損壞及量度行李重量。當行李符合航空公司要求，就會為行李貼上顯示航班資料的標籤，再將行李放進獨立的密封袋中，並貼上條碼號碼，讓大家可以追蹤自己行李的去向，車內及機場都有閉路電視監控行李運送過程，因此大家可以放心！完成所有步驟後，送遞員就會把行李票尾交給你，假如你早於家中完成登機手續，便可在到達機場後直接準備上機！

上門行李托運服務

服務時間：上午8時至晚上9時

收費：首件行李$370，第2件起$180

注意事項：須於航班前12小時申請

非國泰旅客可考慮「行李送遞服務」

假如你不是國泰旅客，可考慮「行李送遞服務」。所有旅客都可以申請，九龍區的朋友只要付上$180，而新界及港島區的費用則為$220，其後每件行李以$120作劃一收費。行李成功運送到機場後，大家就可以於接機大堂機場行李寄存及送遞櫃檯提取行李，之後到離港區辦理行李托運！