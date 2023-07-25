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25/07/2023

袁彌昌夫婦袁彌望遭國安處帶走問話 容海恩：若知袁弓夷行蹤必報

#香港國安法 #香港議會 #袁彌望 #袁彌昌 #袁弓夷 #容海恩
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　　【晴報專訊】警方國安處月初通緝8人涉違《香港國安法》，包括籌組「香港議會」的商人袁弓夷。袁的長女袁彌望、兒子袁彌昌及其妻、立法會議員容海恩昨被國安處帶走問話，惟未被拘捕。容昨稱，對袁弓夷罪行及行蹤所知不多，但早有心理準備要助查，如有需要會繼續配合，若知袁弓夷行蹤定必舉報。特首李家超稱，對國安罪行必定調查到底。

 

袁彌昌昨午離開灣仔警署，無回應記者提問。

 

　　警方本月初公布8人通緝名單後，羅冠聰、郭榮鏗及蒙兆達的多位家人，以至前香港眾志常委林淳軒亦曾協助調查。據了解，袁彌望昨晨由美國返港，之後在港島區被帶走，其弟袁彌昌亦被警方帶走助查。後者上周承認，早前外遊時曾與父親「閒話家常」。

 

　　容海恩昨午確認，國安處探員昨晨帶同手令上門，自己被帶到西區警署助查近3小時，期間問及袁弓夷的罪行，她亦盡量解答及交代，但坦言所知不多。

 

容稱無礙夫妻關係 手機電腦曾被檢

 

　　她稱，警方一度檢走其手機及電腦，但強調警方有詳細說明其應有權利，料丈夫獲同等對待，重申如有需要會繼續配合，「如果我知道佢（袁弓夷）行蹤，必定毫無疑惑披露」。

 

　　去年容海恩曾登報與袁弓夷脫離「爺媳關係」，她稱，自己始終為袁妻，警或因兩人同住一室，相信她知道更多內情，又稱事件未影響與丈夫關係，強調會想盡辦法保護家庭及丈夫。袁彌昌昨午離開灣仔警署，但無回應記者提問。

 

李家超：對國安罪行必查到底

 

　　正在新加坡外訪的李家超稱，對國安罪行必定調查到底，警方會繼續行動並跟進所有線索。對調查會否引起「白色恐怖」，他強調，要有犯罪意圖才構成違法，市民生活只會因國安法獲得保障。

 

袁彌望（資料圖片）

 

　　資深大律師、行會成員湯家驊相信，警方未必有意拘捕助查者，只是盡力向被通緝者的家人問話，重申本港沒有「誅連罪」，「閒話家常」不構成犯罪，但提到容與家翁脫離關係的作用不大，形容「除非離婚」才能真正與袁氏脫離關係。

 

 

轉載自: 晴報

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