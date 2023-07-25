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25/07/2023

盧瀚霆心痛神徒被欺負 Anson Lo首場個唱兩度淚崩：唔知可以做啲乜去保護你哋

#​姜濤 #全星暑假-MIRROR+ #Anson Lo #不可愛教主 #神隊友 #"THE STAGE" MIRROR IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023 #盧瀚霆
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　　【晴報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）一連四場的《"THE STAGE" MIRROR IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》前晚在亞洲博覽館開鑼。開騷前夕，有指黃牛炒燶飛要平讓門票，Anson Lo開騷時面對「神徒（Anson Lo粉絲）」一直不離不棄，台下如粉紅海，令他感動不已。「深情撈」講出心底話，自爆過去大半年流了很多淚水，全都為神徒而流，說時眼淚像块堤一樣。

 

一向寵粉的Anson Lo提到神徒受委屈，即淚灑舞台。

 

　　盧瀚霆在首個個唱上施展渾身解數，賣力跳唱，當唱《Nice & Slow》時，他與打扮性感的女舞蹈員火辣互動，令全場尖叫聲此起彼落；他緊接演繹張國榮的《偷情》時，被舞蹈員脫去外衣，露出結實背肌，把全場氣氛推至最高峰。曾在IG預告表演飲水的Anson Lo，問台下觀眾︰「飲啖水得唔得？想唔想睇？」隨即大啖飲水發出「啜啜」聲，引得觀眾不停尖叫。

 

Anson Lo與dancers大跳勁舞，火速焫着全場氣氛。

 

Anson Lo一直希望推出band sound歌曲，戲言遭公司反對。

 

靠「神隊友」支持下去

 

　　Anson Lo換上粉紅色西裝，自彈自唱《Try》，他感謝神徒的支持，令他能走上這個舞台，隨即唱出《神隊友》。唱到中段時，他忽然哽咽說︰「好開心呢晚可以畀大家見到唔同嘅我，多謝大家四年嚟嘅陪伴，見到粉紅色就諗起你哋，每位都係神隊友。」邊說邊流下男兒淚，他繼續說︰「肌要騷畀大家睇，喊都要畀你哋睇，我知大家為咗入場好辛苦，用唔同電腦、排隊、食唔應該食嘅黃牛，甚至被唔好嘅人hold晒啲飛。呢半年我喊得最多都係因為你哋，見到你哋被人蝦我好嬲，唔知可以做啲乜去保護你哋。」Anson Lo又指每晚無論有多疲倦，都會花時間看大家的留言，「知道你哋好愛我，無論唔開心定軟弱嘅時候，就會諗起你哋。」隨即唱出《不可愛教主》，但一開口即再度哭成淚人，最後觀眾一起和唱整首歌，場面感人。

 

昨晚首播的《全星暑假-MIRROR+》，Anson Lo抱着Anson BB玩遊戲時，大展父愛。

 

姜濤瞓身與BB玩爬行比賽，又不停說︰「真係好鍾意BB，好想結婚。」

轉載自: 晴報

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