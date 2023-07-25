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25/07/2023

震攝不要向外逃份子提供資助

#通緝犯 #容海恩 #袁彌昌
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　　星期天在羅湖回港時，看到入境大堂一角貼有8個通緝人士名單和相片，正正是郭榮鏗、羅冠聰和袁弓夷等人，感覺很奇怪。

 

　　以往見到這樣的公告，也不會多看一眼。這一次看上去，他們的面孔明明很熟悉，怎麼一下子變成被通緝模樣，就人人活像通緝犯般？

 

 

　　警方國安處繼7月初將郭榮鏗父母、大哥郭榮臻和大嫂帶返警署協助調查後，前日再把袁弓夷長女袁彌望、兒子袁彌昌和媳婦、立法會議員容海恩，帶往警署協助調查。因為涉及立法會議員容海恩，所以特別受注目。

 

　　有評論說警方這樣高調，而且有立法會議員，是否有必要？更何況這些走了的人既然走了，就不會回來，通緝他們有什麼用？擺擺姿態吧。

 

　　警方反覆表示是調查被通緝人士家人，是否仍然與被通緝人士有任何形式的聯絡或金錢往來。我相信這次行動不是搞姿態，而是展示警方執法決心，同時亦提醒任何人，若向被通緝人士提供任何形式協助或資助，俱屬違法。

 

　　即使有人說是警方擺擺姿態，這也正是警方想達到的效果，有姿態，令人產生威攝力。威攝的不是這些被通緝人士的家人朋友，而是其他不是那麼出名，亦不是有什麼聯繫的普通人。

 

　　他們躲在我們周圍，利用網絡操作一系列活動，例如玩義賣搞眾籌，目的是「幫忙兄弟」。兄弟是哪些人？他們在哪？為什麼要幫忙？幫忙什麼？怎樣幫忙？

 

　　那麼，捐少少錢行不行。現在就是不行了。警方就是要通告天下，任何人都不可以向被通緝人士提供任何形式協助或金錢資助，否則有機會違反港區國安法。

 

　　要知道這批被通緝人士，離開香港後，經常利用不同社交平台，叫外國對港府官員及司法人員進行制裁。其中以容海恩家公袁弓夷更在網上鼓吹激進手段，提出組建軍事力量，光復香港人主權；甚至籌組什麼自由燈塔基金，遊說美西方國家針對中國。

 

　　這些人在香港已無立足之地，去了外國，仍然想香港不好，想搞死香港。但更多的人仍在香港，他們「隱藏」在不同地方，甚至在政府建制內，表面正正常常，背後卻拖政府後腿，等待機會。

 

　　他們與那些離開香港的人，即使是普通人，仍然透過網絡連成一氣，仍然想的是裹應外合的事，仍然想著他們光復圖謀。

 

　　警方國安處這次出硬招，震攝其他人不要向外逃份子提供資助，切斷他們的資金流，從而削弱他們在外地的影響力。

 

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