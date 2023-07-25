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25/07/2023

荃灣豐澤特賣場開倉回歸！易賞錢會員限定優惠！大量電腦、平板平價出售！每日入場名額、時段、登記方法一文睇清

#電子產品 #豐澤 #荃灣 #大特賣 #Back to school #平板電腦 #特賣場 #開倉 #易賞錢 #抽籤 #電腦 #電話 #Jetso #優惠 #著數 #折扣
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Text: Kennis Wong

　　荃灣豐澤8月開倉！今次主打Back to school優惠，預計唔少得iPad、Macbook等產品，讓學生哥為開學做足準備！不過特賣場有入場限制，即睇登記方法、揀定時間掃平貨！

 

一連10日豐澤特賣場開倉！易賞錢會員限定

 

　　荃灣豐澤特賣場將於8月4日至13日回歸！適逢暑假，今次主打學生Back to school優惠，一定有很多電腦、平板電腦等出售，讓學生及家長們買夠本！不過特賣場並非人人都可以進入，只限易賞錢會員入場，每日有1,350個名額，分為5個時段，而且首日更是VIP會員時段，讓尊貴會員火速掃貨！

 

（圖片來源：Fortress 豐澤 Facebook）

 

　　豐澤暫時還未公布出售產品詳情，不過根據往年的特賣場情況，場內會有iPad、Macbook、電話等出售，甚至大劈價，以半價發售！豐澤指特賣場所售貨品均為陳列品、整修品或退換貨；而廣告產品，包括不同顏色，以及手提電話及電腦特價產品，只可購買1件，其餘產品每人限購5件！

 

　　如果不介意以上的產品條件，又想搶到平貨，一定要留意登記詳情！由即日起至7月30日都可以登記成為會員，以及登記抽籤入場，中籤者會於8月2日收到通知，屆時按著指定時間入場便可！

 

豐澤荃灣特賣場詳情

合資格人士：易賞錢會員

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中3樓

日期：8月4至13日

時間：早上11時半至晚上8時（共5個時段；首日為VIP特定時段）

每日購物時間名額：1,350 個（每位會員可攜同一位朋友到埸）

 

登記方法：

 

1.    下載豐澤App

iOS用戶：https://apple.co/3LiJKog

Android用戶：https://bit.ly/3PlyaMt

 

2.    打開App按首頁中的荃灣特賣場頁面圖片根據指示登記（請勿重複登記，每位會員只會獲得一個入埸名額）

 

登記日期：即日起至7月30日（會員有機會被分配於非選取之購買時段，而被分配之購買時段不能更改）

抽籤結果公佈：8月2日（透過手機短訊SMS或豐澤App推送通知）

活動詳情請按此

 

 

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