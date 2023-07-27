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27/07/2023

日本旅遊 | 外國旅客票選「在日本最不方便的事情」！交通複雜只係第4！第一位香港人最難忍受？

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Text: Sammy Leung

　　香港人對日本旅遊情有獨鍾，大家一有假期，多數第一時間都會考慮去日本。但大家去日本旅遊時，有沒有遇過一些事情，是覺得不便的呢？有日本旅遊媒體「GOOD LUCK TRIP」調查了891外國遊客，外國遊客票選了在日本旅遊時感到最不方便的事，到底最不便的no.1是甚麼呢？大家又有沒有共鳴？大家心目中的答案又有沒有上榜？

 

第10名. 很難弄清楚各種火車優惠券

 

　　對於外國旅客來說，「很難弄清楚各種火車優惠券」是在日本旅遊時感到最不方便的事第10名。因為各種的優惠券真的太多，所以出發前一定要弄清楚自己用哪一種最抵！

 

圖片來源：jreast.co.jp

 

延伸閱讀：日本JR Pass懶人包｜一次過睇晒JP Pass日本鐵路通票／周遊券種類（全國＋東日本）！買邊款、點用法最方便最抵？

 

第9名. 找續麻煩

 

　　對於「日本旅遊時最不便的事」排行榜，在外國遊客的心中第9名就是「找續麻煩」，你有沒有發現這個問題呢？

 

圖片來源：Unsplash @jun rong loo

 

第8名. 很少吸煙區

 

　　在日本旅遊時感到最不方便的事第8名就是「很少吸煙區」，因為日本有條例禁止在路上邊行邊吸煙，所以吸煙一定要去吸煙區。

 

第7名. 信用卡碌卡問題

 

　　在日本旅遊時感到最不方便的事，在外國遊客的心中第7名就是「信用卡碌卡問題」，有些日本小店都只收取現金，所以大家一定要兌換足夠現金，才可以玩得盡慶。

 

下一頁：網民票選遊日時感到最不便的事第4至6名

 

 

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