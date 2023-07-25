暑假Staycation！5大主題酒店住宿推介：飛行奇遇記做小機師／當一日公主瞓海景南瓜車／鋪天蓋地Baby Shark

終於放暑假喇！除了外遊，留港日子一家大小去酒店Staycation亦不失為好節目！各大酒店亦乘勢推出不同主題的酒店房間和Staycation住宿package，除了房間布置別具心思，部分還安排一系列工作坊讓大家玩餐飽，過一個難忘暑假！預訂前即睇有甚麼心水Staycation package！

暑假Staycation ︳ 1. 挪亞方舟度假酒店：「飛行奇遇記」主題！當一日小機師

每逢問到小朋友有甚麼夢想，很多都會舉手說想成為機師！今個暑假大家可以帶同小朋友到挪亞方舟度假酒店「飛行奇遇記」主題房「實現夢想」，房間滿載飛航必備元素，包括懷舊的飛機模型與行李箱、印滿飛行主題圖案的地氈及床鋪、得意可愛飛機與白雲造型的軟綿綿攬枕，甚至維妙維肖的航班資訊板，更有大大個飛機模型讓大家任意打卡。

（圖片來源：挪亞方舟度假酒店）

假如購買住宿套票，還可享有四道菜豐盛晚餐或自助晚餐、精選早餐、部分遊樂設施，如Switch等，以及沙灘玩具遊戲組合！小朋友的愉快體驗亦不會止於房間的佈置，套票還包括挪亞方舟兩天門票，小朋友可以不同工作坊，最好玩的一定是「飛凡小機師訓練營」，他們可以穿上機師制服，學習航空知識，更可以進入「駕駛艙」，手找執模擬駕駛器，一嘗飛行、做機師的樂趣！家長們屆時記得為小朋友瘋狂影相，為英姿留念！

（圖片來源：挪亞方舟度假酒店）

（圖片來源：挪亞方舟度假酒店）

挪亞方舟度假酒店主題客房（2位成人）

價錢：

星期一至四：每晚$2,668起

星期五至日、公眾假期及假日前夕：每晚$3,268起

訂房及查詢：3411 8823

網址： www.noahsarkhotel.com.hk/hk/rooms/promotion_imgs_424_poster.html

下一頁：公主套房讓母女們做一天公主 chill爆望海南瓜車！