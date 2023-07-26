甚麼是智慧校園？智慧食堂解決傳統Canteen 3大痛點！打造智慧配套開發力不足點算？

智慧校園是甚麼一件事？「智慧校園」是一幅藍圖仔細描繪的是學校無處不在的網絡學習、將創新科技融合校園生活、透明而高效的校務治理、豐富多姿多彩的校園文化、便利周到而衛生的校園生活。簡單而言之，智慧校園要做一個安全、穩定、環保及節能的校園。

其實智慧校園是指綜合運用雲端計算（Cloud）、物聯網（IOT）、流動互聯（Internet）、大數據（Big Data）、社交網絡（Social Media）、人工智慧（AI）及等創新資訊技術，構建智慧感知環境和新型的教育教學空間，實現教學、教務管理和校園生活的充分融合，為師生提供以人與仁為本、智慧開放的個性化創新服務，促進教學、教研、教育管理、家校協作和生活服務的流程再造與系統重構，提高教育教學品質和教育管理決策水準，形成「可感知、可診斷、可分析、可自愈及可持續」的新型校園生態。

隨著科技化、大數據等技術的發展，而智慧校園的建設是智慧人工化建設不可或缺的一部分，其中而學校小食部或食堂就餐成為在校師生必要的環節，智慧食堂的建設便是智慧校園建設的重要部分。在傳統的小食部或食堂就餐過程中學生往往會因為漫長的排隊時間而消磨用餐的熱情，用餐高峰時間食堂的壓力往往也很大。針對傳統食堂的這些痛點，智慧食堂建設尤為重要，主要從以下幾個方面讓學校食堂得到改善。

一、提高取餐與結算效率

通過增設智慧食堂管理系統、RFID識別結算台、智慧稱重無感結算台、智慧備菜台等軟硬體設備，學生在平台上預定餐、現場自助取餐、用流動支付，整個流程相對於傳統的食堂模式節約時間。全程無需人手干預，零誤差完成取餐結算流程，大大減少了學生排隊時間，提高用餐體驗。

二、實現營養健康用餐

學生網上預定餐時，可在平台顯示餐單資訊及營養成分資訊，根據營養分析資訊進行點餐，各類食品成分均衡攝入，實現健康用餐。家長也能通過平台資訊看到學生們的用餐情況，讓家長更加放心。

三、食材、人員、物料管理

智慧小食部或食堂中包括了人工管理系統、物料管理系統、食材溯源系統等，營運者更加高效便利地、更準確地準備食物，取代傳統食堂，減少浪費，幫助食堂更好地控制成本管理食堂。

智慧校園正面臨著學校和學生之間的即時溝通能力不強、學校提供的管理服務不夠便利、各個部門資訊流通不暢、校園開發力不足四大痛點。這些痛點歸根結底是沒有建立統一的大數據平台，以及沒有充分調配外部資源去建設這個平台。那麼，這個統一的系統平台應該是怎樣？

第一，智慧校園所依附的平台，必須與學校學生群體的習慣和偏好相符。正所謂「人在哪裡，流動數據就該在哪裡」，所以，智慧校園平臺可以考慮搭建在即時通訊系統上。

第二，這個平台必須能支援資訊精準傳遞，提高學校和學生之間資訊傳遞的效率。智慧校園的系統平台應該支援多層操作，為不同的人提供不同的管理許可權。

第三，這個平台必須實現智慧管理。智慧校園的系統平台需要提供足夠的樣本，讓校方不需要另外開發就能順利接入，使學生在流動端實現校內吃住行數碼化位完整化等功能。

第四，這個平台的建設維修成本必須是相宜的。校方可以借平台，使用現有成熟服務，利用現成的公眾平台作為入口，去打造智慧校園。

「互聯網+」與「Web 3.0」浪潮下，把各種系統連接起來、把系統和人連接起來，實現跨終端資料獲取、資訊及數據挖掘及分析，打造高效、便利、舒適、智慧的智慧校園，這不僅是學校管理者思考的問題，也是技術人員所關注及希望解決的。

努力實現從環境（網絡基礎、設備及課室等）、資源（課堂、視頻、電子圖書等）到活動（教、學、管理、溝通、辦公等）的全部數碼化，建設內容涵蓋了智慧教師、區域平台等方面，為師、生及家生長提供開放式的數碼化教學環境，促進智慧校園的建設。

在早前由HKtag主辦的智慧校園專題研習活動，自到今天的中學生參與構思與設計中，他們關注校園內的學生安全顯得尤為重要。現今，中小學校園已陸續不同程度有序地為傳統的校園安全相關資訊化設備設施，如校園安防監控、善用陽光廚房、校車監控等系統。

由作者提供

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盼望每一位學生是我們的明天，但願這他們將來離校時仍可哼出「這校園、這班房、這走廊、這禮堂，告別時，是我心的家鄉。到未來，那一方，人飄泊路茫茫，仍然在這裡找到一點點光。」