製假文件助外傭呃簽證2骨幹落網 涉用他人身份證打黑工 累收逾120萬

【晴報專訊】外傭打黑工時有發生，入境處搗破一個使用虛假文書為外傭騙取簽證續期的犯罪集團，昨拘捕2名菲裔骨幹成員。集團向每名外傭收取2萬至4萬元報酬，半年間收取超過120萬元得益，至今逾50人落網，包括虛假僱主、以至菲律賓、印度及印尼傭工，當中更有人借用他人身份證「打黑工」。有中介指，本港基層勞動力持續不足，加上外傭工資從高位回落，不排除有人乘機哄騙外傭以身試法。

入境處人員昨搜查廟街一處住宅，拘捕2名疑集團骨幹的菲裔男子。

處方昨突擊搜查廟街一處住宅，拘捕2名菲律賓裔男子，相信均為集團骨幹，包括一名67歲男性香港居民，另一名40歲男則持「行街紙」，並在單位內搜獲電腦、帳簿、護照副本及大量偽造的銀行月結單及水電費單等。入境處高級入境事務主任蘇美珊稱，約半年前發現有可疑簽證申請，經調查後，發現有人向外傭收取2萬至4萬元報酬，在她們轉工期間，製造及使用虛假文書訛稱其受聘，從而申請留港簽證，相信集團已運作約半年，累計得益逾120萬元。

入境處檢獲電腦、帳簿及護照副本等。

入境處自5月開始採取拘捕行動，至今拘捕超過50人，包括來自菲律賓、印度及印尼的外傭，以及簽署虛假外傭合約的僱主，部分人已被檢控，控罪包括「打黑工」、作虛假陳述、以至串謀詐騙等，其中有人涉用他人身份證打工，部分工資會交予身份證持有人，構成非法轉移、使用他人身份證及洗黑錢；調查發現亦涉中介公司，不排除更多人被捕。

中介指工資回落 吸引外傭淪黑工

疫下外傭曾供不應求，帶動工資水漲船高，惟多名中介均稱現已大幅回落。香港僱傭公會主席陳東風稱，外傭黑工存在已久，主要從事搬運或洗碗等，相信因僱主難請人，黑工工資又低過本地人，但高於外傭，促成雙方「合作」。僱傭代理協會主席張結民則稱，在港外傭一般知法例嚴謹，不會冒險，但不排除有人表現欠佳，完約後難找再僱主才鋌而走險。

得成僱傭中心總經理廖翠蘭稱，部分僱主與外傭會自行配對，再找中介代辦申請，以節省介紹費，但坦言無從得知「係咪真係做返外傭」，只能盡力勸勿違法，又不排除有外地中介存心違法。