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26/07/2023

羅啟豪家住半山貼地搭巴士 豪殼︰《中年好聲音》戰友笑我慳

#​李佳 #羅啟豪 #大笪地唱不停 #當愛已成往事 #中佬美食團 #好聲音 #中年好聲音
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　　【晴報專訊】《中年好聲音》季軍羅啟豪人氣不俗，「豪殼（粉絲）」人數愈來愈多，早前辦粉絲見面吸引400人參加，相當厲害。近日，有網民向本報獨家報料，表示在巴士上野生捕獲羅啟豪，原來家住半山豪宅的他經常搭巴士，相當貼地慳家。

 

出身富貴的羅啟豪，自言經常搭公共交通工具代步。（讀者提供）

 

　　有網民日前搭巴士時遇上羅啟豪，只見他在麥當勞道上車，到畢打街落車。雖然已入行做歌手，但羅啟豪落落大方，沒有刻意戴口罩遮樣。網民指羅啟豪上車後戴耳機玩電話，大讚他十分貼地。據知，羅啟豪由英國搬返香港生活後，家住半山豪宅，他接受本報電話訪問，笑言平日經常搭巴士，「無錯係我，我係非常慳錢嘅，平時盡量坐公共交通工具代步，最多搭巴士、地鐵同電車。《中年好聲音》嘅戰友有陣時都笑我慳，之前比賽錄影完咗，我哋幾個住港島區嘅人都會夾埋坐一架的士，唔駛一個人畀咁貴車費。」

 

羅啟豪獲《中年好聲音》季軍後出道，有不少「豪殼」支持。

 

　　成為公眾人物後，羅啟豪笑言經常被途人要求合照，「多數係我企定或坐定喺一個地方嘅時候，例如喺餐廳食緊嘢、搭地鐵、喺商店入面，就容易啲被人認得，有時會問我可唔可以合照。大家都好nice，又會讚我唱歌好聽。其實我到依家都仲未習慣要幫自己影多啲相，所以成日都唔夠相po。」他回港後生活貼地，不時周圍去，例如早前跟何博文（Jacky）到「平民美食天堂」葵涌廣場狂試小食。

 

拍YouTube片介紹美食

 

　　提到工作動向，他說︰「嚟緊有最後兩場嘅《大笪地唱不停》音樂會，另外我準備同《好聲音》嘅隊友做live直播，仲有我喺Jacky嘅YouTube頻道，同佢做緊一系列《中佬美食團》vlog，周圍搵美食介紹畀觀眾。嚟緊丁文俊舉行佢第一個粉絲聚會，我同其他《好聲音》戰友都會到場支持。」

 

李佳與羅啟豪在首集《大笪地唱不停》中，合唱《當愛已成往事》。（FB圖片）

轉載自: 晴報

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