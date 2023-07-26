恒指昨日(25日)升逾766點，成交超逾1400億元，是好友久違了的「起」日（圖一）。起的原因是中央定調．救。

中港股市跌了N年N月，市場一直期盼中央會出手救市。但中央一直是小打小鬧的刺激，港市彈完又跌，好友信心漸失，傳媒、證券商淡聲日多，無法，見過2009年的4萬億元(人民幣．下同)救市嘛，中央一直無掟出四萬億元(或起碼2、3萬億元吖)，就被視為救市力度不足。直到昨日市場就被中央的「萬字政策」激活，有認為這是對市場史詩級利好，結果就是：

A股方面

(1)A股三大指數集體漲超2%，是年內首次；

(2)北向資金淨買入近190億元；

(3)行業板塊全線升，保險、房地產服務、證券、房地產開發、汽車整體等領漲。

香港方面

1. 恒指漲逾4%，較A股還好；

2. 成交增逾1400億港元；

3. 行業板塊幾全線升，緊跟A股表現（圖二）。

對於中央這個「萬字政策」，市場歸納出6大信息：

(1)會議召開時間較以前提前一周

市場認為是屬於：早定調，早部署，求早見效，亦因為是早了一周定出政策，所以不少在前日仍看大淡的分析者，就要找回打碎了的眼鏡。

(2)明確點出要救的範疇

文件指出目前國內經濟困難是：「國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻」，此中的「風險隱患較多」是指債務問題，知道問題所在才有得救。

中央文件用字是有不少隱喻的。在今年4月的談經濟文件中，是總體基調先述，之後才述產業政策。但今次是產業政策先行，宏觀政策隨後，這可以被看成是因症施治，不同行業有不同的扶持方案，並不會一竹篙打一船人。

(3)活躍資本市場，提振投資者信心

2018年以來，政治局會議提到資本市場，措詞是：「平穩運行/健康發展」，今次是「活躍」、「提振」。

看來是較「平穩」較會給力了，如何給力，要後續看。

(4)加快專項債發行和使用

今年一季度新增專項債為1.2萬億元，二季度只約1萬億元。7月以來專項債發行了2600萬億元，按之前計劃全年新增額度為3.8萬億計，後續尚有1.3萬億元待發行。假如在8至9月發行完畢，則到三/四季度之交，廣義財政有擴容可能。

(5)適時調整優化房地產政策

此次文件沒有提出房住不炒，另文件又提出：「適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱」。市場解讀為對購房規範將會有地區性差異，各城自行調校適合自己城的房策，而不適合今時形勢的房策，有可能適時退出。這跟香港的「辣招」情況相若，會按形勢減辣。

(6)制定實施一攬子化債方案

不要以為這個化債方案是事出突然新事物，中國最叻是做試點，即摸著石頭過河。

2019年提出建制縣隱債化解試點，20年底試點範圍擴大，21年又在廣東/上海/北京先後開展全城無隱債試點，由20至22年置換了1萬億左右。

此次一攬子方案會如何部署？未有詳情，要走著瞧。

今次會議有些措詞是首次出現：「提振投資者信心」，有的說法是久休復出；「逆周期調節」，有些是不再說：「房住不炒」。

在任何政府的經濟發展文件中，要給市場看到發展是有一定的持續性，不會大轉彎，但亦要有作轉彎的調節。這就出現了「說」與「不說」的似乎是迷糊性，但亦是有一定的指導性。不適時的政策要緩步退出，想要引進的新政策又不能大步向前。

「治大國如烹小鮮」是中國千百年治國的智慧，你信李強，就買些股啦！買甚麼？參看附刊的昨天兩張國內ETF表。看哪些板塊有資金流入，即市場認為是將受益於今次的政治局會議決定；哪些是有資金流出，即市場認為是受益較少者。

如要即食麵，買些02828（國企ETF，圖三）好了。祝大家投資萬利。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





