浸大研發新中藥！以古方「麻子仁丸」為基礎治療慢性便秘，有信心通過FDA新藥註冊

慢性便秘是常見的腸胃病，浸大轄下中藥創新研發中心以中藥古方「麻子仁丸」為基礎，研發出治療慢性便秘的創新中藥CDD-2101。新藥已獲美國FDA批准，今年內將於美國展開第一期臨床研究。研究團隊指，是次臨床測試獲批，對香港藥物研發很有意義，有信心最終通過FDA新藥註冊。

卞兆祥

浸大協理副校長（中醫藥發展）、中藥創新研發中心總裁卞兆祥指，全球約14%人口受便秘困擾，而麻子仁丸是治療便秘最常用的中藥複方，團隊自2006年起已進行先導臨床研究，發現麻子仁丸耐受性良好，沒嚴重不良反應報告。

港研新中藥 首獲批美國臨床研究

卞續指，團隊以麻子仁丸為基礎，進行技術改良，強化從藥材至中間體，以至成品的質量控制，以升級為候選植物藥。新藥主要成分為火麻仁、大黃、厚樸、苦杏仁、麩炒枳實、白芍共6種中草藥；屬水提取物顆粒劑，可溶於水，口服使用，適用於腫瘤患者、肥胖人士及栢金遜症病人等的慢性便秘。

團隊於2021年底向FDA提交試驗新藥申請，今年4月獲批。第一期臨床研究將於今年內展開，在美國招募20名健康人士參與，以隨機、雙盲和安慰劑對照方式進行，以評估該藥物的安全性、耐受性和進行藥物代謝動力學研究。參加者將服用單劑量的新藥或安慰劑，被持續臨床監察24小時；最快明年完成。

卞補充，團隊料需3至5年才能完成第2、3期臨床研究，之後會整理動物研究和人類臨床試驗的數據，及藥物生產細節，向FDA提交新藥註冊申請。作為首個在港研發以中藥為本的新藥，獲批於美國進行臨床研究，卞直言對香港藥物研發有借鑒意義，有信心最終能通過FDA的新藥註冊申請，幫助更多病人。