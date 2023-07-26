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26/07/2023

設施管理業搶人激烈！加薪無30%難成功挖角？業界積極引入機械人應對人手不足

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　　設施管理（Facility Management）的範疇，涵蓋住宅、商廈、工廈和商場等建築，保障市民獲得穩定的水電供應，也協助業主監測環境能源效益。

 

國際設施管理協會（香港分會）會長曾德豪（左）表示，有人的地方就有建築，就需要有人去管理設施和水電供應，強調設施管理行業前景甚佳。右為項目工程師周嘉曦。（陳卓賢攝）

 

　　國際設施管理協會（香港分會）會長曾德豪形容，該行業屬於「朝陽」行業，且擁抱新科技發展，尤其適合個性活躍的年輕人入行。

 

　　設施管理行業人手短缺非新鮮事，當中主因莫過於移居和退休潮。在該行業打滾已40年的曾德豪表示，由於每年都有各類物業推出市場，無論是住宅或是商場，都需要專業人士對設施進行管理、監測和維護，故此對相關人才的需求一直是供不應求。

 

部分前線工作 引機械人支援

 

　　設施管理人員需具備不同的專業資格，以項目工程師為例，更要懂得物聯網（IoT）科技知識，包括透過安裝傳感器（Sensor）在大廈內的儀器設備，再利用數據監測用電量及運作效率等，來改善大廈的營運狀況。

 

　　他指出：「最近5年，設施管理一行的搶人才情況變得愈來愈激烈，基本上沒有提供30%以上的薪金增幅，都不會挖角成功。」由於求才若渴，該行近年的整體薪金水平已大幅上漲，他預計這情況在未來仍會持續。

 

　　有別於一般文職經常會留在辦公室，又或處理各式文書工作，設施管理人員需要時常到不同物業建築實地考察，包括為客戶分析現場環境的空間規劃等。曾德豪認為，這工種的特性尤其適合個性活躍、不喜歡「坐定定」工作的年輕人。

 

　　曾德豪笑言自己剛畢業時，是可以選擇做教師或做設施管理人員，但由於個性比較好動外向，喜歡接觸不同人與事物，因此他最終選擇了後者作為職業，且一做就是40年。

 

　　為應對人手不足問題，設施管理業界也積極發掘不同科技，例如引入機械人支援部分前線工作，包括大堂清潔、巡邏檢查、前台客服等。在保安和大廈外牆檢測等方面，有些物管公司也加入航拍機的協助，取代以往由真人坐吊船作高空視察的流程。

 

無論是商場空調和燈光供應，還是住宅大廈升降機，背後都需要設施管理人員長期監測運作，確保市民能安全使用各種設備。 （資料圖片）

 

沒有學滿師一天 學習不停步

 

　　曾德豪表示，科技一直引領該行「進化」，這些進步不但有助減低意外發生的風險，更能幫助他們更全面和快速地獲得需要的影像和數據。以往需時3個月才能完成並交出報告的工作，在科技協助下，現時只需一星期就能獲取詳細的電子報告（Digital Report），他認為數碼化的好處除了節省用紙外，更是明顯地提升工作效率和管理質素。

 

　　由於在設施管理行業會接觸到不同新科技，他相信，這亦是吸引年輕人入行的另一賣點。他指出，大多數年輕人都喜歡和擅長使用新科技，一部手機在手，就能通過應用程式進行各類活動，而這模式同樣在設施管理上大派用場。現時不少大廈的能源監控工作，都已經透過數碼形式管理和操作，利用手機App即可遙控處理，非常方便快捷。

 

　　曾德豪寄語有志投身設施管理行業的人，要時刻銘記「地球一直在轉」，絕不能停下學習的腳步。他強調，科技應用在該行業是一日千里，因此要不斷適應變化，「你永遠不會有學滿師的一天，惟有一直前進，了解和學習每天在世界發生的事，你才能繼續進步，為這行業和為社會作出貢獻。」

 

無論是商場空調和燈光供應，還是住宅大廈升降機，背後都需要設施管理人員長期監測運作，確保市民能安全使用各種設備。 （資料圖片）

 

 

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