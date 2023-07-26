【美股星期三】美股升唔停 加息同樣唔識停？｜MSFT﹑GOOG齊放榜 分析科網股前景｜油價何去何從？

嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室 高級投資策略師 陳正犖

美國聯儲局召開議息會議之際，新出爐的消費信心指數升上兩年高位，增強市場對經濟軟着陸的憧憬，隔晚美股續強，道指跌45點後掉頭回升，最多升116點，更是連續第12個交易日造好，見2017年以來最長升浪；惟現時美股估值高，為何投資者寧願「買貴」亦不想「買唔到」？如何解讀現時市場氣氛？市場對聯儲局年內會否停止加息仍未有定案，美國國內消費力仍強勁下，年底前仍有加息空間壓通脹嗎？如何平衡抗經濟衰退及抗通脹？微軟(MSFT)及Google母企Alphabet(GOOG)盤後齊放榜，兩者總收入按年均有高單位數增長，惟微軟的次季收入指引欠佳，拖累盤股價突插逾半成。以人工智能(AI)發展能力而言，Lloyd較看好哪隻股份？AI狂熱續燒之下，如何判斷科網股前景？近期國際油價亦是市場焦，紐油布油已連各至第四日，重穩至每桶約80美元水平，目標劍指去年年中高位每桶逾100美元，會否過份樂觀？

影片網址：https://youtube.com/live/xfvWMsechTw

►把時間軸拉到00:30開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8