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26/07/2023

【美股星期三】美股升唔停 加息同樣唔識停？｜MSFT﹑GOOG齊放榜 分析科網股前景｜油價何去何從？

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嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室　高級投資策略師　陳正犖

 

　　美國聯儲局召開議息會議之際，新出爐的消費信心指數升上兩年高位，增強市場對經濟軟着陸的憧憬，隔晚美股續強，道指跌45點後掉頭回升，最多升116點，更是連續第12個交易日造好，見2017年以來最長升浪；惟現時美股估值高，為何投資者寧願「買貴」亦不想「買唔到」？如何解讀現時市場氣氛？市場對聯儲局年內會否停止加息仍未有定案，美國國內消費力仍強勁下，年底前仍有加息空間壓通脹嗎？如何平衡抗經濟衰退及抗通脹？微軟(MSFT)及Google母企Alphabet(GOOG)盤後齊放榜，兩者總收入按年均有高單位數增長，惟微軟的次季收入指引欠佳，拖累盤股價突插逾半成。以人工智能(AI)發展能力而言，Lloyd較看好哪隻股份？AI狂熱續燒之下，如何判斷科網股前景？近期國際油價亦是市場焦，紐油布油已連各至第四日，重穩至每桶約80美元水平，目標劍指去年年中高位每桶逾100美元，會否過份樂觀？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/xfvWMsechTw

 

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