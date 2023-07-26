上機前Chill！機場全新天際酒吧登場！270度開揚景觀超IGable、按候機時間揀cocktails！同場加映︰機場打卡影食物贏免費香檳、Tote bag、$2,000現金券

夏天就是旅行的季節！大家在機場 check-in 後，不是去餐廳覓食，就直接坐在閘口等待登機，而最近開幕的機場天際走廊就有間全新天際酒吧及餐廰 Intervals，大家可以候機時間選擇不同雞尾酒組合，而且這裏的視野不輸會員限定的機場貴賓室（lounge），歎住 cocktail 看飛機升降，chill 到極，下次上機前一定要前來朝聖一下。另外機場也推出 #TasteTheSky 挑戰，只要拍下機場美食連靚景的創意打卡相，即獲指定餐廳的餐飲優惠，甚至可贏走 $2,000 大獎！

Intervals 位於天際走廊，可以 270 度欣賞停機坪美景，視野絕對比得上機場貴賓室。

Read More︰

【外遊攻略｜9張免費入機場貴賓室信用卡】上機前飲杯酒、歎碗魚蛋粉！邊張信用卡全年無限次入Lounge？無最低年薪要求？年費最平？

位於天際走廊的天際酒吧 Intervals 剛在 6 月開幕，最大亮點是以點與點之間的時間距離（Intervals of time）概念設計 menu，大家可以按照自己的候機時間揀選心水「Flight of cocktails」迷你雞尾酒組合。若時間不多，首推需時最短的「黃昏至黎明」雞尾酒之旅， 15 分鐘便可一次過嘗到以龍舌酒、洋甘菊呍呢拿茶、白苦艾酒、有汽酒及 Mezcal 製成的 To Dream，以及混合乾邑、咖啡利口酒和榛子香精的 To Wake。要是時間充裕，不能不試 45 分鐘的「100歲人生」，以燒酎、龍舌蘭、琴酒等炮製 6 款雞尾酒，等大家帶住微醺上飛機，好好放鬆心情。

Born

Ripen

雞尾酒以外，Intervals 也供應西班牙傳統小吃 pincho，不過在麵包片上加入不同國家的菜式，不限於西班牙小吃，當中包括港式大蝦多士、無花果和羊奶芝士及三文魚配魚子醬等。最抵讚是這天際酒吧深明機場人來人往，未必每位旅人也能坐下來慢慢體驗，於是推出外賣裝的雞尾酒和 pincho，方便大家帶到機上享用。

INTERVALS 天際酒吧及餐廳

地址︰離港層 L9 天際走廊（禁區）

電話︰6706 8075

營業時間︰10am-9pm

網址︰www.intervalsbar.com/

下一頁︰#TasteTheSky挑戰！拍下機場美食連靚景創意打卡相即贏$2,000