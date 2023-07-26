《財富》公布中國500強排行榜！國家電網登榜首！台灣呢間代工企業高居第5！邊間國有銀行最賺錢？

繼中國上市公司 500 強後，《財富》雜誌日前再公布最新中國 500 強排行榜，當中國家電網以 5,300 億美元位居榜首，中石油和中石化則排名第 2、3 位，而香港代表長江和記實業同樣榜上有名，一次過睇埋最賺錢公司及利潤率榜亮點！

《財富》雜誌的中國 500 強排行榜是以過去一年營業收入為準則，分析中國上市和非上市企業的發展趨勢。今年上榜的 500 間中國企業在 2022 年的總營業收入達 15 萬億美元，淨利潤約 7,171 億美元。當中國家電網有限公司就以 5,300 億美元營業收入登上榜首，中國石油和中國石化分列排名第 2 位和第 3 位。值得一提，蘋果最大代工企業的鴻海精密位列第 5，是排名最高的台灣地區公司；而由香港首富李嘉誠家族主理的長江和記實業則排第 129 位。

Read More︰

中國上市公司500強排行榜揭曉！最賺錢企業頭四位由銀行包辦！邊間科網企淨利潤按年增3倍？即睇詳細榜單

李克強於今年初考察國家電網公司（圖片來源︰國務院辦公廳）

2023 年《財富》中國500強排行榜︰

1 國家電網

2 中國石油天然氣集團

3 中國石油化工集團

4 中國建築集團

5 鴻海精密工業

6 中國工商銀行

7 中國建設銀行

8 中國農業銀行

9 中國平安保險（集團）

10 中國中化控股

單看盈利，工行、建行、農行及中國銀行 4 大國有銀行穩佔最賺錢公司首 4 位，其中工行以純利 535.8 億美元排名第一；私營企業如全球最大晶片生產商台積電及騰訊則分別上榜第 5、6 位。淨利潤率方面，排位最高的 5 家公司就有 3 間屬鋰電池相關行業，包括天齊鋰業、青海鹽湖工業和江西贛鋒鋰業。其中天齊鋰業淨利潤率高達 59%，位列利潤率榜第 2 位。去年憑核酸檢測試劑強勁銷量登榜首的九安醫療，則帶動利潤率超過 60%。

完整名單按此