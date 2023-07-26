  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

26/07/2023

我要財務自由、變成功人士！必學白手興家富翁6大生活習慣！要懂得在適當事情上打賭押注？

#打工仔 #致富 #理財 #辦公室貼士 #健康 #生活習慣 #百萬富翁 #閱讀 #財富 #學習 #白手興家 #職場小貼士 #Tom Corley #成功人士 #財務自由
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　我要財務自由！常常看到一些白手興家富豪的訪問，就知道成功非僥倖，除了是個人能力，原來與個人生活習慣有關！美國作家Tom Corley就用了5年時間訪問177位白手興家富翁，他們來自不同背景，但至少有16美元年總收入及320萬美元總資產，十分富有！Tom Corley發現他們都有一些共通習慣，即睇你能否一同培養，踏出致富第一步！

 

致富生活習慣 ︳ 1. 白手興家富豪都在持續學習！

 

　　大家是不是自從離開校園後，就很少再進修或者學習新事物？Tom Corley訪問了不少百萬富翁，發現持續學習及追求自我改善都是他們每日最關注的事。有49%的受訪者會每天花5分鐘時間學習新字，又有61%的人會花至少2小時練習新技能，例如學習一種運動或參加網上課堂。

 

　　身為香港打工仔，少不免要花點時間通勤，有63%的受訪百萬富翁指他們會利用通勤時間聽有聲書，亦有71%的人經常閱讀有關自我成長的書，例如成功人士自傳。假如希望成功，真的要分秒必爭地學習！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

致富生活習慣 ︳ 2. 「5:1黃金比例」：多聆聽、少說話！

 

　　經常看到一些成功人士在千千萬萬個人面前演說，但原來日常生活中，他們有一套「5:1黃金比例」！當百萬富翁在一個小組中，他們每說話1分鐘，就會聆聽別人5分鐘，大部分人都很重視在工作中尋求別人的意見，多聆聽既加強了他們在工作上與人的關係，又可以讓他們在問題上得到不同人的觀點。要成功絕對不能做「井底之蛙」，了解多點別人的想法才能進步！

 

致富生活習慣 ︳ 3. 從不孤軍作戰！取長補短成大事

 

　　白手興家致富，想必是日理萬機，有86%受訪者每星期平均工作50小時或以上，不過他們從來不是獨來獨往，很多成功人士都擅於發掘自己的長處，然後將自己的弱項交給其他人完成，他們相信取長補短的工作模式及合作，可以令他們有更多時間及精力完成更大的目標。

 

（圖片來源：Unsplash）

 

下一頁：繼續睇3大生活習慣

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #致富 #理財 #辦公室貼士 #健康 #生活習慣 #百萬富翁 #閱讀 #財富 #學習 #白手興家 #職場小貼士 #Tom Corley #成功人士 #財務自由

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk