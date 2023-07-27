猴痘急增至16宗 今設疫苗中心 逾半本月錄得 不排除本地爆發

【晴報專訊】猴痘感染個案在本月急增，衞生防護中心指，本港至今錄得16宗猴痘個案，患者全是男性，今年個案有逾半在本月錄得，均涉男男性接觸者，不排除本港可能出現爆發。因應個案顯著上升，旺角衞生防護中心大樓今起增設指定猴痘疫苗接種中心，供高風險群組預約及接種疫苗。

政府指，早前已設猴痘熱綫2125 2373，有疑慮者可致電查詢及獲取健康建議。（資料圖片）

港府去年6月起將猴痘列為法定須呈報傳染病，確診個案旋即由去年的1宗，增至今年首7個月的15宗。署方指，今年確診者全為男士，年介25至59歲，當中8人均在本月確診，且流行病學調查顯示均涉及男男性接觸者，潛伏期內有進行高風險性行為，包括與陌生人有性關係。中心指，因其中4名患者無外遊紀錄，初步調查顯示屬源頭不明的本地感染個案，反映猴痘病毒或在本地高風險群組傳播，不排除可能有爆發。

全為男士 4宗源頭不明

中心指，猴痘一般透過與有病徵人士的感染傷口，作直接及密切的性接觸傳染。另外最新科學證據顯示，一般社交接觸或家居密切接觸者感染風險極低。

因應個案上升，且16宗個案中有11人無打猴痘疫苗，2人未完整接種，中心將加強推行接種計劃。位於旺角亞皆老街147C號的衞生防護中心大樓，今起在2樓開設猴痘疫苗接種中心，以便高風險群組，包括男男性接觸者、有多名性伴侶者、性工作者、過去12個月有性傳播感染史等人士預約及接種疫苗；他們也可在衞生署轄下社會衞生科診所、九龍灣綜合治療中心，或伊利沙伯及瑪嘉烈醫院的特別內科診所打針。

中心補充，自去年10月5日展開接種計劃後，截至今年6月底，已接種逾1萬劑次。