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27/07/2023

港2成舊樓失修 料7年後逾2萬幢 近日多宗塌石屎 工程師籲市民留意外牆

#塌石屎事件 #水漬 #鏽漬 #裂縫 #外部結構剝落 #工程師學會 #石屎剝落
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　　【晴報專訊】近期發生多宗樓宇塌石屎事件，令公眾憂樓宇日久失修或造成人命傷亡。香港工程師學會引述市建局數字指，去年全港有逾2.6萬幢樓齡達30年或以上樓宇，當中約5,200幢屬「失修」或「明顯失修」，料到2030年將有逾2萬幢，籲市民如發現樓宇表面出現水漬或鏽漬、裂縫、外部結構剝落或隆起等，應盡快安排檢查和維修。

 

香港工程師學會提醒市民如發現大廈出現問題徵兆時不作處理，日後將需花更多時間和金錢作大維修。

 

　　工程師學會建造分部主席謝偉正引述市建局數字指，截至去年全港有逾2.6萬幢樓齡30年或以舊樓，當中約2成、即5,200幢被評為「失修」或「明顯失修」，如相關樓宇不及時進行復修保養，估計到2030年全港會有逾2萬幢樓宇呈失修；但只要定期保養得宜，樓宇使用逾百年亦非不可能。

 

石屎剝落 或結構安全警號

 

　　他指，石屎剝落主因是內部鋼筋因生鏽或膨脹，致表面保護鋼筋的「混凝土保護層」剝落，而成因一般與長期水氣侵蝕有關，亦可能是樓宇石屎或飾面天然老化；部分位置較易發生石屎剝落，如常接觸到水或腐蝕性液體地方如洗手間、廚房、外牆和天台下的頂層單位等。

 

近期發生多宗樓宇塌石屎事件（資料圖片）

 

　　他強調，石屎剝落雖不會馬上對樓宇構成結構危險，但足以影響居住環境甚至傷人，嚴重者或是樓宇結構安全的警號。學會建造分部前主席蔡少聰亦謂，如發現樓宇表面有水漬或鏽漬、出現裂縫、有結構表面隆起、及批盪、瓷磚、油漆或牆紙剝落等情況，應盡快安排檢查維修。

 

籲政府按迫切性介入

 

　　學會會長李志康表示，學會2021年時曾更新了《公眾安全系列指南︰樓宇保養維修》供市民參考，重申如發現問題徵兆時不作處理，日後將需花更多時間和金錢作大維修；謝偉正則關注有年長業主不認識驗樓程序，籲政府加強宣傳教育，按迫切性介入個案。

 

轉載自: 晴報

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