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27/07/2023

遏通脹，先睇糧

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　　美國議息，市場普遍料續加息以遏通脹，但既要遏通脹，又不損經濟這份「點到即止」的巧勁，美聯儲局年多以來摸石過河，摸來摸去，總是摸不著竅門。鷹派霸氣，卻又加下停下，徒添市場陰霾。

 

　　近日數據顯示，美國通脹確比前回落，甚至有人認為通脹已得到解決，通縮和減息也指日可待，但身處英國的豪斯曼環球(Horseman Global)前資訊總監克拉克(Russell Clark)則說，英通脹或與美國一樣正在放緩，但英國物價，尤其是食物方面，其實並沒有下降。

 

　　若通縮指日可待，按道理，物價不會趨升。克拉克估計持通縮論者因看到，英食品CPI在2006年至2012年期間急升後，並於緊接著的2013年至2020年期間陷入停滯（圖一），便認為英國正走向類似的物價下跌周期。

 

 

食品指數趨升

 

　　克拉克指出，當基本商品價格上升時，會出現多個加速通脹(accelerated inflation)期；要待商品價格下跌，才會出現通縮，但美國商品研究局(Commodity Research Bureau, CRB)的食品指數趨勢（圖二），卻沒有任何通縮的迹象(有關CRB指數見下文)。

 

 

　　今時全球通脹主要由供應鏈斷裂而起，而俄烏戰爭無疑已對全球糧食供應構成威脅。俄羅斯和烏克蘭分別是小麥最大及第七大的出口國，每年分別出口小麥4650萬及1050萬噸（圖三），而烏克蘭也是全球粟米和植物油(葵花籽油)的供應大國，但烏克蘭糧食能否順利出口，還須看俄羅斯面色，只要俄再對烏克蘭的重要港口敖德薩施襲，烏航運糧食便真的無「運」行。

 

 

中國搶貴糧食？

 

　　不過，克拉克認為，中國轉為糧食淨進口國家才是導致全球通脹最重要的原因。自近年非洲豬瘟之後，中國因要增產，養多了豬，遂成為粟米進口國。中國雖積極減少對美國的依賴，但至今仍是美國粟米出口的最大市場之一（圖四）。中國成為糧食淨進口國的影響並不單在粟米，也在白米。雖然中國每年也出口200萬噸白米，但進口卻有500萬噸，遂成為了白米的淨進口國。

 

 

　　全球白米市場愈來愈依賴印度和泰國供應，印度目前是全球最大的白米出口國，每年出口多達2300萬噸（圖五），約是泰國的3倍，而生產成本卻低（圖六）。不過，自印度限制白米出口之後，便令泰國米價再次上升，並回到了2021年的水平（圖七）。俄烏戰爭導致粟米價格飊升，一些外國農民就轉用白米作飼料，推高米價，而米貴又可能導致穀物價升。

 

 

 

 

　　豬肉同樣是各國糧食重要的一環。作為飼料，不管粟米及白米哪類價升，都會增加養豬的成本。雖然中國已成功使國內肉價，回復到非洲豬瘟前的水平（圖八），但俄烏戰爭及印度對白米出口的禁令，仍會對中國造成食物通脹。

 

 

求溫飽　減依賴

 

　　雖然克拉克對通脹及糧價的評論由飄仙酒(Pimm)和啤酒的貴價啟發，當地飲酒場所的酒價亦未必與物價有必然關係，但他不覺得通脹放緩卻可能是英、美普羅民眾當下的感受。

 

　　要應對未來10年的糧食危機及其引發的通脹，便要回歸基本生活所需，先從人民溫飽入手。只要端好、端穩飯碗在自己手中，盡量減少對其他國家的依賴，才是國計民生最重要的定海神針。


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CRB指數影響幣策

 

　　CRB指數有逾60年歷史，指數涵蓋能源、金屬、農、畜產品，以及軟性商品等期貨合約，是國際商品價格變動的重要參考指標。

 

　　由於商品價格的變動反映通脹情況，當商品價格過高時，為控制通脹，美儲局就會加息；當息率到了某個水平，影響到市場需求而導致衰退，商品價格便會落，可見CRB指數與美聯儲局的貨幣政策有密切關係。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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