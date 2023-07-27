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27/07/2023

【比比星期四】聯儲局9月仲加唔加息？｜恒指上19600 苦盡甘來？｜大眾汽車入股小鵬即飆3成！

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國聯儲局議息後宣布加息0.25厘，主席鮑威爾會後出席記者會表示，如果數據允許，當局9月可能再次加息，但暫停加息同樣「有可能」，又強調年內不會減息，意味美國息口好大機會已經見頂？債股匯金有望大逆轉？港股今日期指結算，早段曾升逾300點，重上100天線，「七翻身」有望上攻兩萬點？德國汽車製造商大眾汽車集團計劃向小鵬汽車(09868)投資7億美元（約合5億元人民幣），聯合在中國開發電動汽車。交易完成後，大眾持有小鵬約4.99%的股權，成為小鵬汽車第三大股東。消息觸發小鵬汽車早段狂飆，股價高開一成半後，升幅一度擴大至33.4%，高見80.7元，創近一年高，即睇比比的詳盡分析！

 

 

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