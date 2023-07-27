玄學面相 ｜ 哪些人會令人有安全感？有初戀感覺？2大好老公面相特徵

這是一個為愛而活的男人。

就連他取的英文名字，都與愛有關！

他本來有個正正常常的英文名，但14歲那一年，他生命中第一位女神出現了，還水靈靈地坐在課室鄰座，這大眼睛的女孩並非不吃人間煙火的小仙女，而是勇猛抓銀的兼職達人，一放學便跑到7-11工作，一天她悄悄地問他有沒有興趣像她一樣、課餘賺點外快？他興奮得幾乎停止呼吸，心想是女神欽點護駕，發達囉！剛巧便利店缺人，一拍即合。翌日兩人上班時，她溫柔仔細地向他解釋執貨的流程、和有甚麼要注意的，那2小時他心中的幸福感滿瀉，人生就像學校旁那棵flame of forest，一片嫩綠橙紅、鮮活明媚。誰料這明艷的花期何其短暫！那天下班女孩子便告訴他自己已經辭了工、明天生效，原來她並非對他有興趣，而是對找他做替工有興趣。

更慘的是，由於那天有同學來7-11買小食，發現兩人在一起，翌日這「行鴛鴦咇」的故事便傳遍整班，同學都叫他做Seven。可惜的是：女孩子並沒有被改名Eleven，因為她很快便轉了校。

為了紀念這沒有開花的暗戀，他把心一橫，自此便改名Seven。

這個奇異的名字也很好用，他是從事銷售行業的，每見新客時都可以「消費」這個青春印記，客人都能記得他的「數字化」大名。

多年後他結婚時，伴娘們在他接新娘時出了個難題，要他許下永遠的諾言，例如他賺的錢會全數交給太太、他會包辦全屋的家務……等等，他滋悠淡定地說：

「我保證：她每天都有初戀的感覺！」

到目前為止，他太太仍沒有抱怨「貨不對板」。

這個如此浪漫的人，工作起上來，卻非常接受指令，絕對遵從上司的教誨：

一、必須穿西裝

二、必須打呔

三、電話響三下之內必須接

四、不可帶情緒上班

這些他多年來都忠實奉行，現在自己做老闆，這些規條也代代相傳。

一個愛得痴纏的人為甚麼會紀律嚴明呢？原來相學上有解釋的。他的眼睛會笑，見到至愛時笑意當然更燦爛啦！他的眼睛常有豐富的表情，說到自己的pet subjects時更精光閃射。他這雙善於傳達情意的眼睛又剛巧配上一張典型方臉，國字口面的男士做事講求典章制度、名譽信用，所以他工作時，一定有板有眼──質、量、時間都有保證，因此對愛人的承諾也有保障。

這飽含笑意的眼睛和堅毅四方的臉孔，真是個奇妙組合，能同時向太太提供幸福感和安全感。但若只得其中，含情的眼睛會向別的女人笑，而方臉的男人雖然堅持承諾、也堅持不浪漫、可能悶死枕邊人。