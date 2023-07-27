平反現實與高傲的觀點

在過去十五年中，《中環人》專欄一直與各位分享著經濟觀點、行業變化以及人情冷暖。在這個香港金融樞紐地帶，以往中環人被賦予超級現實的形象，而投資銀行家更被認為尤其高傲。然而，中環人欄目希望平反這些觀點，展現中環人的多樣面貌。

中環是一個繁華的地方，充滿了商業氛圍與競爭壓力。這裏的人們確實看重現實，但這種特質並非缺乏溫情與同理。在日常工作中，中環人或許表現出果斷和自信，但同時也能在人情間建立真摯的情誼，願意伸出援手幫助他人。

投資銀行家的高傲形象，可能源於工作的特性。在處理龐大交易和風險時，自信無疑是必要的。然而，這並是不近人情的。中環人也有著對專業領域的熱愛，願意分享知識與經驗，與他人共同成長。回顧過去的十五年，《中環人》專欄通過深入分析經濟趨勢，試圖幫助讀者更好地了解環境中的變化與挑戰。

投資銀行家通常會被認為是現實主義者。這是因為他們的工作涉及處理大筆金錢和複雜的交易，必須面對高風險和不確定性的情況。在這樣的工作環境下，他們需要做出明確而果斷的決策，並專注於實現具體的目標。這使得他們的行為和態度通常被視為相當現實。

然而，值得強調的是，每個投資銀行家都是獨一無二的個體，而且他們的個性和特點也各有不同。雖然許多投資銀行家表現出現實主義的傾向，但同時也可能有著關懷他人和社會的一面。不要將他們僅僅歸類為單一的特質，因為每個人都有著自己複雜多樣的特徵和價值觀。

筆者未來將繼續透過經濟通週一「融天納地」專欄，繼續藉由融合各種經濟觀點，將更廣闊的經濟天地納入中環人的討論，讓每位讀者都能感受到共鳴與啟發。在未來的日子裏，筆者將持續與讀者交流，相信這樣的互動將帶來更多的共識與創意，讓中環人共同迎接未來的挑戰與機遇。