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27/07/2023

日本手信2023｜人見人愛富士山伴手禮5大推介︰超唯美立體山形朱古力／最有誠意御守／打卡最靚曲奇

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　現在日圓平，去日本玩當然開心，買嘢就更開心，但有時都會好煩惱，就是揀手信！很想買一些能夠代表日本的，但又怕老土，買得不好比同事朋友笑幾年！不過，有一類手信既有代表性，又人見人愛的，那就是富士山手信！不一定要在富士山買，但印上富士山圖案的或是設計成富士山模樣的，無論是食物還是精品，通常都錯不了！

 

日本手信2023｜ 1. 富士山朱古力蛋糕︰附送超唯美情景包裝盒

 

　　關於富士山的手信，我最想推介給大家的，就是這個朱古力。話說去年日本剛開關，便第一時間飛去東京，於新宿伊勢丹地庫見到一間很小的popup store，玻璃櫃內放了一些日本著名山岳的模型（我以為是），顏色非常漂亮，造型別致，原來是朱古力蛋糕！

 


山菓子富士山（春），4,860円，是模仿春天富士山的樣子製成，包括山岳的形態，以及漂亮的雪冠，很適合打卡！（圖片來源：IG@shorakuen_tokyo）

 

　　當然即刻買了一個試食，朱古力脆皮入面是抹茶蛋糕及朱古力脆脆等，口感豐富又好食，送禮自用都啱，所以起碼要買2個！除了可以於網上訂購，更可以直接去今年1月才開業的專門店兼cafe購買，怕融的話，更可以於店內即食！

 


切開之後，同樣漂亮，可以清楚看到一層層不同的餡，頂層粉紅色是櫻葉朱古力夾心，下面是抹茶蛋糕及大豆，底層是朱古力脆脆，好睇又好食。（圖片來源：IG@shorakuen_tokyo）

 


除了朱古力蛋糕賣相漂亮，就連個盒的設計都十分有心思，更有「背照田」，方便大家打卡。（圖片來源：IG@shorakuen_tokyo）

 


除了富士山，小樂園更有推出日本不同的名山朱古力，包括櫻島御岳（夏）、利尻山（冬）、由布岳（秋）、大室山（晩春）、八丈島西山（夏），形態各有不同。想一次過試勻5款，可以買這個迷你版的雛山 SET，3,780円，不過沒有富士山。（圖片來源：IG@shorakuen_tokyo）

 

於今年1月21日開業的cafe，可以即場買到及吃到富士山朱古力蛋糕。（圖片來源：IG@shorakuen_tokyo）

 

小樂園 TEA SALON & BOUTIQUE

地址：東京都渋谷区元代々木町10-9

營業時間：12nn-7pm（不定期休息）

網址：www.shorakuen.com

交通：地下鐵「代々木上原駅」步行約5分鐘

 

下一頁︰富士山御守！最有誠意的祝福

 

 

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