  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鹹蝦燦假日煮場
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

27/07/2023

夜蒲回憶味道：「伏特加番茄長通粉」！酸甜開胃散發酒香！煮茄膏要留意一件事

#鹹蝦燦 #假日食譜 #懶人料理 #傳統澳葡菜 #地中海菜，海鮮菜 #教煮 #澳葡菜 #食譜 #伏特加 #番茄意粉 #John Rocha #意粉 #John Rocha鹹蝦燦 #長通粉 #意大利菜 #簡單料理 #簡易廚房 #葡萄牙菜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　大家煮西餐通常都會放白酒或紅酒，原來伏特加酒和番茄也能成一絕配，做出一道非常經典的意粉醬汁！ 今天我便會教大家做一個「Vodka Penne伏特加番茄長通粉」，是一道我從前每逢夜蒲後都會吃的意粉！

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

 

　　這道意粉是一道American Italian菜式，源於多年前的美國意大利移民的自創料理。菜式的原有做法就只用番茄、伏特加和芝士，伏特加與番茄兩者起了一種互相吸引的作用，可把味道提鮮；但「無肉不歡」的我把菜式改良了少許，加入已醃好味的豬腸，吃下更實在、更有口感！

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多鹹蝦燦假日煮場文章

你可能感興趣

#鹹蝦燦 #假日食譜 #懶人料理 #傳統澳葡菜 #地中海菜，海鮮菜 #教煮 #澳葡菜 #食譜 #伏特加 #番茄意粉 #John Rocha #意粉 #John Rocha鹹蝦燦 #長通粉 #意大利菜 #簡單料理 #簡易廚房 #葡萄牙菜

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk