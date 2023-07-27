mRNA 連牛都不宜

暴風雨會令河水變得混濁，要待風雨過後，水靜下來，才會轉濁為清。正如《道德經》「孰能濁以靜之徐清。」也說，要讓混濁的水變得清澈，就要 讓水平靜下來， 讓水中雜質慢慢沉澱，水就會回復清澈一樣。探討過去幾年新冠疫情及其相關問題，包括疫苗的事實與真相，現在得出的結論才會較準確。

美國國防部官員證實，自2021 年推出新冠疫苗（mRNA）接種計劃後，美國軍人的心肌炎病例激增至275 宗，較 2016 至 2020 年的每年平均值，激增逾1.5倍（151%）。心肌炎是一種心臟炎症，可導致死亡，包括猝死。以上數據來自國防醫學流行病學數據庫，這些數據之所以值得重視，是因為來自軍方，會比其他所謂的專家研究更可信。

有人或辯稱，新冠疫苗可引發心肌炎，但新冠病毒病同樣會引發心肌炎，以上病例可能是源自新冠感染，而不是由疫苗接種導致的，但只要仔細想想，便知這是詭辯又官腔。

mRNA疫苗引發心肌炎

有心臟科專家斷言，美軍心肌炎病例大幅增加，很可能是由於「不明智」的疫苗接種所致。他引述以色列的一項研究發現，新冠病人的心肌炎病例其實並沒有增加，甚至沒有出現。反而其他一些論文卻發現，新冠疫苗會增加患心肌炎的風險。

其實，自美國軍方強制規定軍人接種新冠疫苗後，軍方官員反而是世界上最早對疫苗接種後引發心肌炎表示擔憂的一群人，並公布有 22 名先前健康的軍人在接種4天後患上心肌炎。

關於軍人接種新冠疫苗後，令心肌炎病例激增的事件中，更令人震撼的是，舉報「疫苗與心肌炎有密切關係」的人曾揭發，國防數據顯示軍人心肌炎發病率，其實比 2016 至 2020 年的平均水平升逾28倍（2,868%）！這是數據出現問題，還是被隱藏的事實，恐怕仍待澄清。

事實上，美軍曾抗拒打針。去年7月中，逾26萬名美軍便因未按時完成3針接種而面臨解僱，這26萬美軍還不包括從未打針的人員。如今事過境遷，強制美軍打針不再，但美國牛又可否說不？

老闆顧客拒肉牛打針

美國德州有牛肉公司的老闆尼爾遜（Jason Nelson）代旗下牛肉的源頭說了不：「如果我有任何產品含有，哪怕是微量的mRNA藥物，我就會結束生意！」實行以「死」明志。因美國州政府的立法機構正在推動牛肉企業要為肉牛注射 mRNA 疫苗，但最少已有5個州份提出立法反對在牲畜及其他消費品中使用 mRNA。

不少美國人都覺得mRNA不妥，包括軍人，老闆尼爾遜就一直質疑 mRNA 技術在人類中的安全性和有效性，甚至不惜在疫苗強制令生效之前退役，令他失去了退休福利。

尼爾遜的顧客最關心的是肉類的成分，特別是牛肉中的 mRNA，因他們關注健康，希望買到有益健康的食物。任何疫苗的副作用都不容忽視，尤其是有別於過去所採用的滅活技術，mRNA技術所涉及的基因複製，乃至遺傳的副作用，今時就更要重新認識、研究，未有確證前，不可輕率再言「緊急使用」。

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