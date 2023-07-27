短線遊 | 深圳超靚打卡住宿推介！聖托里尼風懸崖泳池 / 睇住無敵海景露台浸浴 / 日本侘寂私人浴池

想去旅行，但又抽不到太多的時間去台灣、日本及韓國玩，不如就去深圳來一個快閃短Trip吧！上次提過小紅書上討論度高的深圳5大打卡點及餐廳，今次就到住宿了！深圳其實有好多值得去打卡的超靚住宿，大家快選快訂，一齊去一個快閃Trip吧！即睇！

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深圳打卡住宿推介│1. 深圳佳兆業萬豪酒店：金沙灣海天一色+超有泰國Feel

位於佳兆業國際樂園區內的中心位置的深圳佳兆業萬豪酒店，可以看到金沙灣，所以入住的客人都有機會看到海天一色的美景，真的是打卡一流，超有泰國Feel。酒店設324間客房、4間不同風格的餐廳及1間酒廊。

圖片來源：深圳佳兆業萬豪酒店

圖片來源：深圳佳兆業萬豪酒店

圖片來源：深圳佳兆業萬豪酒店

另外，Klook設這間酒店的住宿套餐，除了包括雙人自助早餐，更可以憑房歮預約免費的旅拍；你們也可以選擇水世界門票2張。

圖片來源：Klook

深圳佳兆業萬豪酒店

價錢：$1,962起

地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號

詳情：https://www.marriott.com.cn/hotels/szxgb-shenzhen-marriott-hotel-golden-bay/overview/

Klook住宿套餐：https://www.klook.com/zh-HK/activity/51137-marriott-hotel-shen-zhen/?spm=SearchResult.SearchResult_LIST&clickId=892116fc4c

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