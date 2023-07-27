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27/07/2023

工展會購物節8月初開鑼！逾300個攤位！低至1折掃平貨、日派千份免費雪糕！一文睇晒詳情、抽獎嬴機票方法

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Text: Louise Yuen

　　暑假唔憂無節目！書展才剛過去，第 3 屆工展會購物節又將於 8 月初在亞洲國際博覽館登場，一連 4 日的購物節由廠商會主辦，分為 6 大展區並設逾 300 個攤位，一如以往提供大量 1 折優惠 items 外，還有免費遊戲攤位、免費派雪糕和大抽獎，務求大家都滿載而歸！

 

（圖片來源︰工展會官網）

 

　　場內主要分為休閒食品、健康養生、生活家品等 6 大主題展區，想掃平貨要去「工展夏日快閃購區」，指定商品更低於 1 折，另外今年首設「為食．玩天地」主題區，多達 20 個美食攤位全是本地和世界各地的特色美食，當然不少得免費遊戲攤位。最吸引是展區內每日會派發 1,000 份免費雪糕，為大家消暑降溫。

 

（圖片來源︰IG@ asiaworldexpo）

（圖片來源︰IG@ asiaworldexpo）

 

　　提得一提，工展會購物節分別有「工展購物 Fun Fun 賞」及電子消費獎賞 2 個抽獎活動，前者只需在《消費指南》內抽獎券填妥簡單個人資料即可參加；後者則需以電子貨幣消費滿 $300 或以上（最多 2 張同日收據）便可參與抽獎 1次；消費滿 $600 或以上（最多3張同日收據）亦可抽獎 2 次，禮品包括雙人來回香港至歐美加機票等，總值港幣 70 萬元。

 

　　為了方便大家前往亞博參加工展會購物節，廠商會特別提供 4 條免費接駁巴士路線，於展會期間來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸至亞洲國際博覽館。另外，於機場快線香港站、九龍站或博覽館站內之指定櫃台使用八達通，亦可以 $60 換購即日來回博覽館站的車票；即日來回青衣站及博覽館站的特惠車票則為 $47。

 

第 3 屆工展會購物節

日期︰2023 年 8 月 4 至 7 日

開放時間︰8 月 4 至 6 日 — 上午 10 時 30 分至晚上 7 時；8 月 7 日 — 上午 10 時 30 分至下午 5 時 30 分（每天結束前 30 分鐘及最後一天結束前 1 小時停止入場）

地點︰亞洲國際博覽館 5 及 7 號展館（東面入口）

收費︰每位 $10（身高 1 米或以下小童、65 歲或以上長者及殘疾人士免費進場）

網址︰www.hkbpe.com.hk/web/

 

 

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