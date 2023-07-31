Bill Gates書單｜2023年夏季好書推薦！睇暢銷小說憶拍檔Paul Allen、首度公開追看Netflix呢套劇集

Microsoft 創辦人 Bill Gates 從 2012 年開始，每到冬、夏季也會跟大家分享其推薦書單，當中的書籍都是內容多元且具深度，因而深受不少讀者追棒。近期 Bill Gates 如常發佈最新夏季好書清單，不過今次不再是單純的 5 本好書書評，反而加入了自己喜愛的影集及 Spotify 播放清單，與過往略有不同。他在網誌打趣地解釋，「因為生活除了讀書還有更多。（儘管閱讀仍是最好的！）」於是這次推薦 2 本書之外，還有集合了他最近喜歡的影音作品，讓大家一窺一代創業家的閱讀及追劇喜好！

Bill Gates推薦書單｜《明日，明日，又明日》（Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow）

《明日，明日，又明日》由美國女作家 Gabrielle Zevin 所著，故事以電玩遊戲為題材，講述身有殘疾的猶太、韓裔混血兒山姆，就讀哈佛時重遇年少相識的莎迪，兩人在大學時期一直維持「友達以上，戀人未滿」的曖昧關係，後來合作設計出超人氣電玩遊戲，名成利就，卻未能化解二人過去因野心、背叛而種下的心結⋯⋯故事將遊戲設計、愛情、友情、親情、性別歧視、種族歧視等元素融入其中，獲《時代週刊》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等選為注目小說。

Bill Gates 直言自己很喜歡這個故事，這本書讓他回想起與微軟共同創始人 Paul Allen 從前創業的種種，同時讚揚 Zevin 是個位出色的作家，能寫出引人入勝的故事，令人忍不住關心角色及劇情走向。

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