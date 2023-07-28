  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

28/07/2023

離巢無綫後獲ViuTV接洽 蔣志光：《破毒強人》播完先諗

#郭柏妍 #蔣志光 #破毒強人 #少林女足 #陳豪 #胡定欣 #阿Mo
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】效力無綫逾30載的蔣志光，早前被爆與娘家結束賓主關係。昨日他宣傳TVB新劇《破毒強人》，透露去年已回復自由身，也承認獲ViuTV接洽，不過他強調要履行宣傳告別作《破》劇的責任，待劇集播畢後才思考去向。

 

蔣志光下月到佛山登台，笑言趁自由身搵真銀。

 

　　陳豪（阿Mo）、胡定欣、蔣志光及郭柏妍等，昨日宣傳下周一首播的《破毒強人》。在劇中飾演「毒王」的蔣志光承認去年已回復自由身，《破》劇是其TVB告別作。他說：「完咗約對我嚟講，唔係即刻可以跳去第二度地方做嘢嘅人。」他自言就算無約在身，亦要履行宣傳劇集的責任，「我要等成套劇完咗、做完宣傳後，（與無綫）個關係先叫做暫告一段落。」

 

　　蔣志光承認獲電影公司及其他電視台邀約，包括ViuTV，他強調曾獲無綫挽留：「TVB有同我續約，問題係自己想轉換環境，做下其他嘢。（續約條件未能打動？）唔關事，從來都唔係呢樣嘢，我同TVB只有一個條件，就係唔好迫我做一啲唔鍾意做嘅事。（TVB有迫你？）無無無。」問到ViuTV開出的條件更優越？他說：「唔知，我無回覆，傾都無傾，我嘅原則係套劇完咗之後（洽談去向）。」他笑言如今有時間重投音樂，「依家輕鬆咗，可以寫下歌同劇本。（忙過以前？）唔會，唔想做咁多，我不嬲都係悠閒嘅人。」

 

郭柏妍斜孭袋Look無機心

 

　　同場的郭柏妍早前拍片參與周星馳新戲《少林女足》招募，她說：「我一直想喺唔同前輩身邊學習，雖然我唔識踢波，但可以即刻學，幾艱苦都得。」有網民取笑她在片段中的背心加斜孭袋造型機心重？她笑說︰「咁啱當日服飾係咁啫。」

 

 

郭柏妍在自薦片中大曬青春活力。（IG截圖）

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#郭柏妍 #蔣志光 #破毒強人 #少林女足 #陳豪 #胡定欣 #阿Mo

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk