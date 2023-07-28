離巢無綫後獲ViuTV接洽 蔣志光：《破毒強人》播完先諗

【晴報專訊】效力無綫逾30載的蔣志光，早前被爆與娘家結束賓主關係。昨日他宣傳TVB新劇《破毒強人》，透露去年已回復自由身，也承認獲ViuTV接洽，不過他強調要履行宣傳告別作《破》劇的責任，待劇集播畢後才思考去向。

蔣志光下月到佛山登台，笑言趁自由身搵真銀。

陳豪（阿Mo）、胡定欣、蔣志光及郭柏妍等，昨日宣傳下周一首播的《破毒強人》。在劇中飾演「毒王」的蔣志光承認去年已回復自由身，《破》劇是其TVB告別作。他說：「完咗約對我嚟講，唔係即刻可以跳去第二度地方做嘢嘅人。」他自言就算無約在身，亦要履行宣傳劇集的責任，「我要等成套劇完咗、做完宣傳後，（與無綫）個關係先叫做暫告一段落。」

蔣志光承認獲電影公司及其他電視台邀約，包括ViuTV，他強調曾獲無綫挽留：「TVB有同我續約，問題係自己想轉換環境，做下其他嘢。（續約條件未能打動？）唔關事，從來都唔係呢樣嘢，我同TVB只有一個條件，就係唔好迫我做一啲唔鍾意做嘅事。（TVB有迫你？）無無無。」問到ViuTV開出的條件更優越？他說：「唔知，我無回覆，傾都無傾，我嘅原則係套劇完咗之後（洽談去向）。」他笑言如今有時間重投音樂，「依家輕鬆咗，可以寫下歌同劇本。（忙過以前？）唔會，唔想做咁多，我不嬲都係悠閒嘅人。」

郭柏妍斜孭袋Look無機心

同場的郭柏妍早前拍片參與周星馳新戲《少林女足》招募，她說：「我一直想喺唔同前輩身邊學習，雖然我唔識踢波，但可以即刻學，幾艱苦都得。」有網民取笑她在片段中的背心加斜孭袋造型機心重？她笑說︰「咁啱當日服飾係咁啫。」

郭柏妍在自薦片中大曬青春活力。（IG截圖）