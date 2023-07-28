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28/07/2023

Anson Lo演唱會 | 獲尾場嘉賓陳慧琳激讚 盧瀚霆：真係想開到20場！自爆曾壓力大到想放棄

#​Anson Lo #Kelly #　盧瀚霆 #深情撈 #黃慧君 #花姐 #MIRROR #ANSON LO "THE STAGE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023 #蔡卓妍 #陳慧琳 #不可愛教主 #花花宇宙 #對你太在乎
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　　【晴報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）一連四場的《ANSON LO "THE STAGE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》前晚圓滿落幕。首次舉行個唱的Anson Lo，第三場請來兒時偶像Twins的蔡卓妍任嘉賓，尾場更請來天后陳慧琳（Kelly），掀起全晚高潮。

 

Anson Lo演唱會後有數天假期休息叉電。

 

　　盧瀚霆在首場「深情撈」上身，談及神徒（粉絲）被欺負即爆喊；尾場跟觀眾訴心聲時，更數度灑淚。Anson Lo唱完《神隊友》後稱今年壓力很大，曾對經理人花姐（黃慧君）表示「頂唔順」想放棄。他哽咽說︰「教父教母都叫我停一陣，唔好衝咁快，我都好掙扎，唔知應該要停定繼續去。」台下觀眾大叫：「唔好喊！你做咩我哋都支持！」Anson Lo即感動落淚，多謝神徒一直以來的支持，才令他有力量走下去，「愛係大過憎恨，我呢一年學識無時無刻鼓勵身邊嘅人，你哋每一位都值得我花時間去互動、關心、為你哋行落去，你哋會唔會同我一齊行落去呀？」隨即唱出《不可愛教主》時，再次流下男兒淚。

 

Anson Lo向神徒獻吻，以答謝支持。

 

自認體力足夠應付20場

 

　　尾場嘉賓除了有Dear Jane外，Anson Lo更請來陳慧琳跳唱《花花宇宙》，將全場氣氛推至最高峰。Kelly唱畢後即說︰「我要讚一讚Anson Lo先，從未試過有artist排埋我成首歌嘅舞，非常好，你掂呀！樂壇好需要你呢啲歌手，咁認真、咁勤力，真係無得頂。」Kelly其後唱出《對你太在乎》，又對觀眾說︰「你哋記住永遠都要支持Anson Lo。」另外，Anson Lo感謝父母晚晚捧場，更為他準備宵夜，最後不忘多謝MIRROR兄弟，兩度encore後個唱圓滿結束。

 

Anson Lo出道前曾為Kelly拍攝MV，對方可謂看着自己成長，所以希望Kelly能見證及參與他首次個唱。

 

　　完騷後，Anson Lo受訪時坦言不捨得舞台，笑言有足夠力氣再唱下去，「可以嘅話，真係想開到20場。」對於首次個唱的表現，他給自己70分，提到在個唱上大曬肌肉，何不索性脫去上衣？Anson Lo表示︰「真係考慮過嘅，但最後我覺得仲未係時候，咁當然我都係好強嘅，如果開到20場再show畀大家睇囉。」談到在尾場自揭壓力爆煲，他坦言完成個唱後壓力大減。

 

Anson Lo大曬粗壯手臂及結實背肌，電暈一眾神徒。

轉載自: 晴報

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