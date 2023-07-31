歷人生起跌領悟愛要及時 魯振順重遇41年前相識譜黃昏戀 曾因一包煙脫離父子關係

【晴報專訊】人生如戲，魯振順拍過許多劇集，演活各式人物，現實中的他，人生更是峰迴路轉。魯振順曾因一包香煙，「為啖氣」與父親斷絕關係；80年代，因事業失意患上抑鬱症，自殘身體令母親傷心；到近年遇上真命天女，在談婚論嫁之際，戲劇性將一切推倒重來。魯振順經歷高低起跌，目前認為生活隨心，瀟灑活出真性情就好。

魯振順在劇集《靈戲逼人》中飾演寵愛女兒的紙紮店老闆，他自認意外害死雲柳芳（龔嘉欣飾），但原來只是煙幕，真正兇手另有其人。現實中，魯振順過去經常飾演娘娘腔，包括代表作《笑傲江湖》的東方不敗，演出更獲金庸先生認同，不過他亦因此曾被誤會是同性戀者。事實上，他曾渴望生兒育女，擁有自己家庭，可惜年輕時遭拍拖多年的女友拋棄，令他飽受情傷。轉眼間，到了用樂悠咭的年紀，他重遇41年前在歌唱比賽中認識的Julie，雙方一拍即合，更高調表示重啟人生計劃，結婚生子；但深思熟慮，彼此已是黃昏戀，女方身體又能否應付生育？最後決定打消念頭。

在《靈戲逼人》中，魯振順（左）以為自己害死龔嘉欣，因而哭着懺悔。

在《笑傲江湖》演東方不敗，魯振順的演出獲原作者金庸肯定。（網上截圖）

自殘令母親痛心

魯振順說︰「想結婚但又咁啱遇上疫情，一年拖一年，驚覺大家年紀都大，體力、金錢未必應付到，其實只要身體健康，生活順遂就足夠。」他笑言二人關係變得像母子，「人生就係咁搞笑，Julie嗌我阿仔，我叫佢老母、母后、太后㗎！佢好囉唆，又話自己係我阿媽派嚟照顧我，成日當我係細路仔，啱呀！我永遠都唔成熟，到依家都鍾意睇卡通片。」他與Julie互相扶持，同居生活舒適，更養了三隻狗，家中充滿生氣，很是熱鬧。

魯振順與Julie的關係既是情侶，亦如親人。（資料圖片）

像魯振順般豁然開朗不容易，他也曾經歷驚濤駭浪才有所領悟。1972年，他參演TVB劇集《樂韻雛聲》而對電視圈產生興趣，預科畢業後入讀第八期藝訓班，隨後又參加華星「天才歌星訓練班」。起初發展順利，可惜後勁不繼，事業浮浮沉沉，自言是悲觀主義者的他轉牛角尖，更患上抑鬱症。1987年，魯振順收工後喝到大醉，情緒波動，突然打碎玻璃自殘身體，手掌留下深深疤痕，傷了身體，也傷了母親的心。他坦言，小時候父親行船常不在家，因此他與母親關係密切，媽媽更十分支持他的演藝工作，「我做咗嗰件事（自殘），有報道出咗街，阿媽起初以為係拍戲新聞，直至後來喺細佬婚禮上被人踢爆，阿媽好傷心，好難過，場面好痛心，當時我立即斟茶，不斷安撫佢！」

魯振順侍母至孝，回想曾令亡母傷心，他深感內疚。（資料圖片）

盡孝道彌補父母

至於父子關係，卻曾經十分惡劣，「老竇好唔贊成我入呢一行，佢覺得娛樂圈嘅人都係男盜女娼！加上我無人事關係，佢覺得我發展唔到，但我真係鍾意呢行，點解唔支持我呢？所以我同老竇好少傾偈，有斷層。」他曾經一時衝動，與爸爸脫離關係，「老竇鍾意食煙，我就最憎，食煙無益咪叫佢食少啲囉，但又唔聽。到我買包煙畀佢嘞，佢話人哋送嘅煙先係好嘢嚟，我嗰啲『假煙』會食死咩？為咗一包煙，我叩咗三個響頭，脫離父子關係…係呀！就係咁兒戲，阿媽、家姐追出嚟話唔好呀，真係好似拍劇咁，做過呢啲傻事。」事過境遷，魯振順回想當初也感到非常內疚，一度感觸哽咽；幸好父母在生時，他一盡孝道彌補，與父親亦已和好，並寄語大家愛要及時。

憶起已離世的雙親，魯振順不禁感觸落淚。