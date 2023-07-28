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28/07/2023

投資組合的構成

#投資
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  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

    趣味投資法

    每周五

　　上周提到，我為投資組合的8個原則，今次講一下構成一個完整組合的方法：

 

 

 

 

1）高息股（比重50-60%）：

 

我持有的高息股，和大家在一般傳媒報道所知的高息股有些不同。首先，我持有的高息股是一些小型或中型工業股，或者現金流較佳的股份，而且股價表現相對穩定。我會先利用《經濟通》整理每隻股票的股息率，然後進行排列。在選股時，我考慮的因素包括股息的穩定性、公司損益表及資產負債表狀況，以及行業景氣等。若果想持有份額較大的股份，則會出席股東會，向管理層或相關同業打聽行業景氣才決定是否會繼續增持。

 

 

然而，為了分散風險及令股息收入分布穩定，或會同時持有58隻高息股，而且公布業績的時間不同。這些持股包括德永佳（00321）、鴻興印刷（00405）、順豐房產信託（02191）信義能源（03868）等。

 

 

 

2）資產折讓或周期性股份（比重20-30%）：

 

 

這類股份及選股原則和選擇高息股極相似，分別或只在於其股息相對不穩定或較低，但資產折讓非常大，若果在低位購入，估中升跌周期，回報相信會大過高息股。這些股份包括長江製衣（00294）、偉易達（00303）、理文化工（00746）、超盈國際控股（02111）等。

 

 

 

3）垃圾股（比重3-5%）：

 

 

這個組合是我在最近12年才建立的。由於當時我花了幾百元買中了一隻「仙股」，獲利超過十多倍，所以發現了這套獲利模式。經過我一段時間研究之後，發現大量購買每手價格約300600元的股份作為投機用途。若股價暴升幾倍，就會出售絕大部分股份，增強現金流，但亦會留下碎股，賺得的錢就用於購買高息股或資產折讓大的或周期性股份。

 

 

 

4）碎股（比重3-5%）：

 

 

這些股票通常都是一些藍籌、大價股、新股，也可能是一些我感興趣的股份，又或是將分拆上市或供股的股份，持有這些股份的作用是參加股東會，獲取禮品，以及參與供股、認購分拆上市新股的用途，以增加手持的股份。

 

 

 

5）現金(2-3%)

 

 

這些現金的定義是扣除日常開支後的現金，而且只作投資用途。

 

 

 

　　這個投資組合的組成及獲利的方法，就成為我源源不絕的現金永動機，使它能夠持續擴大我的組合規模，下一篇，我會解構我自己的獲利模式。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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