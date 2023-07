商業英文常出現法文？Á La Carte、Concierge是甚麼意思？ 5個必學源自法文的英文詞彙

英文詞彙是個民族的大熔爐,除了英文固有的詞彙之外,英語中還有很多外來語(loanwords),它們來自多種語言和文化,例如 “agenda” 來自拉丁文、 “entrepreneur” 來自法文、 “studio”來自意大利文、 “plaza” 來自西班牙文等等。

英文和法文共通的字非常多,但實際的數量因不同來源出處、統計等問題而有所不同。根據維基百科上的統計,英文和法文有超過 1/3 的共同字詞。當中,法文詞彙在英文有近千年的歷史,早已與英文融為一體。雖然法文看似遙不可及,但是其實很多英語詞彙都是跟法文借來的,或是跟法文長得很像!有的可能發音相似但拼法不一樣,有的可能發音和拼法一樣但是意思卻又不一樣。

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

筆者在職場上也遇見過不少喜歡適時穿插點法文loanwords,以增加話語的深度與韻味的外國人。不想因為聽不懂這些法文的loanwords而造成溝通上的障礙,那麼我們就得先學習一些這類詞彙來「打打底」,增強一下職場會話能力了。本周,我們就先來看看商業英文裏比較常見的法語詞彙吧!

1. Á La Carte 單點;逐道點菜

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

在餐廳的menu上面,我們常常看到 a la carte 這個字。這個字其實源自19世紀早期法國的外來字,意思是「依菜單一項項點菜的」,即是「非套餐」的點菜方法。 (其實, la carte 在法文中指「菜單」,即是menu的意思。)

例句:

Waiter : Good afternoon , sir. Would you like buffet or a la carte?

請問享用我們的自助餐,還是散餐呢?

2. Concierge(公寓等的)管理員;旅館服務臺職員

例句一:

You may leave your luggage in the concierge.

您可以把行李放在禮賓部。

例句二:

The concierge can arrange to get you tickets to the ballet

旅店服務員可以幫你買到芭蕾舞的票。

3. Connoisseur 葡萄酒鑒定家;藝術品的鑑賞家/行家

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

例句:

I'm a wine connoisseur and this is good wine.

我是個葡萄酒的品嘗家,這是好酒!

4. Détente(國際間的)緊張關係的緩和政策

例句:

The talks are aimed at furthering détente between the two countries.

會談旨在進一步緩和兩國間的關係。

5. Repertoire 曲目、所有節目;全部技能;所有組成部分

例句:

The Royal Shakespeare Company also have many modern plays in their repertoire.

皇家莎士比亞劇團的演出劇目中也包括很多現代戲劇。