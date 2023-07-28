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28/07/2023

職場女王Son姐 | Old Seafood與老闆對峙，是管理層辦事不力還是無能為力？應該點做？

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　　上個禮拜因為DSE放榜，必須把握時機，為各位考生加油寫一篇。今個禮拜就繼續之前嘅case，話說疫情期間公司蝕錢都繼續出花紅加人工的老闆，Hea住做Old Seafood Team Head帶著下屬擺明搞對抗當老闆冇到。你是管理層，對上有這麼一個佛心老闆，對下要管理一班老奉心態的員工，可以點做又應該點做？

 

　　坦白講，作為管理層的，其實只能夠盡力做，因為一班連老闆都唔怕唔畀面的員工，是不會怕冇實權得個銜頭的管理層的，是CEO又點？一切都是老闆說了算！可能有人會覺得我很武斷，知少少就已經斷定管理層無用武之地，如果管理層有些許作用功能，都不會出現老闆直接和Old Seafood對峙的局面場面。究竟是因為管理層廢辦事不力？還是管理層無能為力？

　　

　　公司去到這樣的局面，冰凍三尺非一日之寒，其實公司內部矛盾，管理不力乏力的情況問題一直存在，不過公司賺錢老闆慷慨用錢搞得掂，以為個個開心。只不過經過疫情所有問題浮現還要白熱化，說穿了，其實根本沒有人開心！

 

　　用人之道，究竟點用？加人工之道，究竟點解加點樣加幾時加加幾多，當中都有學問。公司出花紅，因為賺錢人人有份，永不落空，誰會珍惜？捉錯用神用錯方法，員工只會聚焦在公司有冇錢賺，加人工出花紅是公司的本分，還會懂得衡量自己的崗位的存在價值同樣是必須的嗎？

 

　　以前的我，會把問題歸咎在管理層廢柴老油條，想當年，我做公司醫生的時候，就是為了幫老闆執整好間公司，厲行手段推行改革改組不遺餘力，得罪明明老闆親口同我講隨之而後快的老臣子Old Seafood。這班老臣子和我對著幹是意料中事，去面聖投訴我亦是預咗，但結局完全在我意料之外！反過來我被老闆指摘手段狠辣，急於求成太進取，導致公司軍心不穩，落order要我撥亂反正！

 

　　整個項目的進度，整個管理層的人事交替，不是我一個人閉門造車做出來的，是和老闆閉門詳談取捨商議之後，老闆拍板由我執行的。當年的我年少氣盛毫不留情同那位老闆講，勞民傷財搞大龍鳳結果還原基本步，既然我無用武之地，根據合約，我有權提出終止，項目到此為止。

 

　　管理層就是夾心層，腹背受敵難做是角色使然，成功的管理層和員工的立場關係不會亦不應該是對立的。但在華人社會老闆和管理層之間的關係就很難說了，懂得賦權之道用人唯才的老闆，坦白講為數不多。用君臣關係作參考，雖不中亦不遠矣。

 

　　良禽擇木而棲，賢臣擇主而事，工作是自己揀的，自己看著辦吧！

 

 

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