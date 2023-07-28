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28/07/2023

2大航空公司最新機票優惠！台北／台中／高雄單程低至$248！8月開搶$0機票+包20kg寄艙行李！即睇詳情

#免費機票 #優惠 #短線遊 #香港航空 #搶機票 #著數 #0+3 #寄艙行李 #HK Airline #飛遇世界鉅賞 #Jetso #機票 #旅行 #香港國際機場 #HK Express #台灣 #open jaw
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Text: Louise Yuen

　　航空公司深明大家「餓旅行」長達 3 年多，一開關已急不及待去旅行，所以順勢推出多個超抵機票優惠，實行滿足大家的旅行癮。像 HK Express 最近就有台灣單程機票 $248 的限時優惠，而且可 open-jaw，連稅後最平 $1,217 就能玩勻台北、台中及高雄。香港航空亦公布第二輪免費飛 「撳」住搶活動將於 8 月開搶，同樣是 $0 機票連包 20 kg寄艙行李，今次又怎能忍手不搶飛？

 

搶機票優惠01｜HK Express台灣限時優惠！單程機票低至$248

 

 

　　香港快運（HK Express）今日推出限時機票優惠，指定日子的台北、台中及高雄單程機票統統低至 $248！官網所見，就算去程及回選星期六、日也是同樣價錢，來回機票連稅後只需 $1,217 起，最適合喜歡輕便上陣的快閃旅人。若額外加購行李，票價連稅加兩程 20 kg行李也不過 $1,797，比早前的優惠更抵。另一賣點是今次能以 open-jaw 遊勻台灣不同城市，如去程飛至台北，回程由高雄回港亦可。

 

 

　　要留意，HK Express 由 2023 年 8 月 7 日起收緊手提行李政策，超出限制的手提行李及隨身物品將需要寄艙，而且剩餘的寄艙行李額亦不可用於減免行李額／費用，閘口行李收費每件將以 $500 計算。

 

預訂日期：即日起至2023年7月30日（23:59）
旅遊日期：2023年8月20日至12月13日
詳情︰www.hkexpress.com/zh-hk/

 

搶機票優惠02｜香港航空︰$0機票＋包20kg寄艙行李！第二輪活動8月開搶

 

 

　　香港航空聯同香港國際機場的「飛遇世界鉅賞」活動，分 3 個階段大派超過 25,000 張 $0 票價機票，航點覆蓋日、韓、 泰等 20 多個熱門旅遊勝地，當中更已包 20 公斤寄艙行李，相當吸引！7 月尾舉行的首輪送機票活動已結束，香港航空再公布第二輪免費飛 「撳」住搶活動將於 8 月 7 日開始，目前尚未公布航點，大家記得密切留意詳細安排喇！

 

詳情︰www.hongkongairlines.com/zh_HK/readysetgo/main

 

 

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