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31/07/2023

金盈曾戴20萬名錶報新聞惹熱議 否認被TVB舊同事排斥

#金盈 #ViuTV #全港時尚專業女性選舉 #TVB #主播 #富二代 #欺凌
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　　前無綫新聞台主播金盈，昨日獲城市女青年商會頒發《全港時尚專業女性選舉》八大傑出女性之一。現已過檔ViuTV、亦是環保時裝公司營運總監的金盈，重提當年於舊東家無綫時，曾戴20萬名錶報道新聞，而成為網上熱話，又傳遭同事排斥，昨日她親自逐一澄清。

 

金盈男友Jeff是前無綫英文新聞主播，現時情侶檔經營環保生意。


　　金盈昨日到尖沙咀出席頒獎典禮，男友鄧展鴻（Jeff）亦陪同出席，更擔任其私人攝影師。對於獲頒「女傑青」，金盈多謝大會和評審的肯定，「之前做新聞工作，今次係轉換跑道之後攞到嘅第一個獎，所以對我嚟講係好特別同有意義。」她透露是獲郭秀雲提名，稍後二人會合力推廣環保。

　　金盈於2015年加入無綫新聞部，曾因戴上一隻炒價20萬元的名錶上鏡，被指是「富二代」，她否認道︰「其實好有趣，我係得嗰隻名錶嘅啫。（有傳你係富二代？）我唔係，唔知點解外界會畀呢個名銜我，隻錶係我自己賺錢買嘅，當初為咗慶祝升職而買嘅，係一件貴重嘅紀念品。」對於有傳她遭到舊公司同事排斥？金盈即表示︰「都無記者問過我呢件事，我今日（昨日）都邀請咗以前TVB嘅同事嚟，但我唔想喺度討論欺凌事件，因為唔係大會嘅焦點。（覺唔覺喺舊公司被欺凌？）如果因為表現好，而受到同事唔好嘅對待，在職時我唔係太感受到嘅。」

 

金盈曾因戴名錶報新聞而成為熱話。（資料圖片）


鄭文雅不排除佳麗借選美上位

　　此外，擔任頒獎禮評審的鄭文雅，提到今年港姐有兩名佳麗先後退選，更有佳麗被指疑借選美來增加知名度，對此她表示︰「唔排除有呢啲人，事實上，無綫嘅選美係幫到知名度嘅，不過我哋嗰個年代係唔識得去利用呢樣嘢，依家啲人好叻。」她又指若傳聞屬實，認為十分不尊重大會，「可能入咗圍發覺合約要簽好多年，條款未必啱，又或者同佢本身工作有牴觸，有好多可能性。」

轉載自: 晴報

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