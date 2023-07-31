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31/07/2023

今周A股升？

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　　港7月期指高位結算，是好友夾高來結？到今周，港股又會否被反手沽下？

 

 
　　似乎是好友仍好，原因是今周A股很可能仍升，港股今時是多跟A股走，如A股升，港股淡友只好先投降，避風頭，為何估今周A股升？
 
原因：上周五，國內券商板塊大漲逾7%
 
　　據《財聯社》報道，上周五(28日)券商板塊全線領漲，行業龍頭中信證券(滬:600030)自2020年7月以來首次漲停板收，中國銀河(滬:601881)、天風證券(滬:601162)、信達證券(滬:601059)、太平洋證券(滬:601099)等同樣漲停。國內券商ETF上周五漲幅表現見表一。

 


 
　　日前跟蹤券商ETF規模最大的券商行業指數，中證全指證券公司指數(深:399975)上周五收漲7.57%，是該指數近5年來單日漲幅榜中位列第七(表二)。
 

 
券商股大漲，跟A股升跌有何關係？
 
 　　表二見2019年2月22日、25日及3月29日，都見券商股大漲，而當日及之後5日均見滬指上漲，下圖見上證走勢。
 
　　2020年7月2日、3日及6日中證證券公司指數亦大漲，而當日及之後5日，滬指亦見上漲，下圖亦見出同期之走勢。
 


　　為何券商板塊大漲，會拉動A股漲？因為國內券商是會融資與投資者去買股(孖展)，此即是借錢與國內投資者去買股，並從中賺利息。如之後數天以至逾月，以至數月，A股日成交逾萬億元，20000億，即是這些提供融資(孖展)的券商賺息有成，業績夠好，國內醒目的投資者聞到飯香，自然買入這些券商股。此中道理一如大戶估港股成交量將增，會率先買入港交所(00388) 一樣，國內券商龍頭中信證券價漲停之餘，尚有成交大增逾90億元。90億元呀！仲唔夠多？
 
價量齊升按理今周初中信證券尚有餘勇湧上？！
 
　　上周五午後，北向資金加大掃貨力度，全天淨買入164億元，北向資金本周第二次單日加倉超百億，累計淨買入345億元，單周淨買入創1月20日以來新高。
 
魚缸無水，魚難養，水多了市才可活。
 
　　值得留意的是自上周一(24日)起，北向資金的組成有所變化。去年7月，國內證監公布《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》於2022年7月25日起施行，香港經紀商不得再為內地投資者新開通滬深股通交易權限，並設定了一年過渡期(2022年7月25日至2023年7月23日)，在過渡期內已開通滬股通，深股通戶口的內地投資者，可從繼續買賣A股，在2023年7月24日後，內地投資者不得再開滬股通、深股通戶口買入A股，但仍可賣出。無持內地股的這類戶口則要註銷。你估都估不到這類內地投資者的戶口有170萬個，大部分是無交易過，近3年來有3.9萬個這類帳戶有買賣。在今年7月23日之後這3.9萬個帳戶是不能買A股了。亞茂也知悉這些「假外資」的存在。
 
　　今年7月24日起，北水就應是真正的外資，而非假外資來買了，這一點頗重要，因為真外資來多，反映市場是有吸引力了。至於A股為何對外資會產生吸引力，稍後談。
 
　　今周重點是，A股今周會升嗎？如會，則恒指20000點將可手到擒來了。
 
　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

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